LAS ONG PIDEN A TEJERINA “MÁS AMBICIÓN” AL NEGOCIAR LAS POLÍTICAS DEL CLIMA EN LA UE

Cuatro entidades de la sociedad civil (Alianza por el Clima, Transport & Environment, Moviment per la Justícia Climàtica y Eco-Unión) remitieron este miércoles una carta a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para solicitar “más ambición” al Gobierno español en las negociaciones sobre las políticas climáticas en la UE.La Alianza por el Clima está formada por más de 400 organizaciones ecologistas, sindicales, de cooperación al desarrollo, agricultores, vecinales, católicas y de consumidores, entre otros sectores; Transport & Environment agrupa a 50 organizaciones de 26 países europeos que trabajan por un transporte sostenible; Moviment per la Justícia Climàtica nació en Cataluña poco antes de la Cumbre del Clima de París 2015, y Eco-Unión es una ONG radicada en Málaga y Barcelona.El Consejo Europeo de Medio Ambiente debatirá el próximo 19 de junio las propuestas legislativas de la Comisión Europea sobre el reparto de esfuerzos y el uso de la tierra y el cambio del uso de la tierra en el sector forestal.Centradas en la reducción de las emisiones en los sectores de transporte, edificación, agricultura y ganadería, gestión forestal, residuos, pequeña industria y gases fluorados, estas normas complementarán el sistema de comercio de derechos de emisiones, de las centrales térmicas y grandes plantas industriales en la UE.Para las entidades de la sociedad civil, es imprescindible que se muestre más ambición climática en los debates entre los Estados miembro y en el Parlamento Europeo, sobre todo después del anuncio de la intención de Estados Unidos de salir del Acuerdo de París. Algunos de los cambios ya propuestos a los textos aumentarían la ambición a favor del clima, pero otros no, ya que, de incrementar la ‘flexibilidad’ de la normativa o cambiar otros detalles, introducirían o ampliarían ‘lagunas’ legales que permitirían retrasar la reducción de las emisiones o incluso, emitir más.En su carta, las entidades firmantes solicitan que Tejerina defienda en el Consejo Europeo de Medio Ambiente una meta climática para 2030 “más exigente” y un nuevo objetivo “ambicioso” de reducción del 95% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050.Además, reclaman “un punto de partida que refleje las emisiones reales y no recompense a los países por el fracaso”, y eliminar la “laguna forestal” que permite a los países utilizar créditos forestales no permanentes para autoriza más emisiones de gases de efecto invernadero en otros sectores difusos.Eliminar la reserva que permite a ciertos países (como España) compensar unas emisiones excesivas con derechos de emisión gratuitos, un mejor sistema de gobernanza con controles anuales de cumplimiento y sanciones financieras a los países que no cumplan sus objetivos climáticos anuales, y una cálusula de revisión que permita que esos objetivos aumenten con el tiempo.