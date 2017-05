PP de Gipuzkoa cree "ineludible" una comisión de investigación sobre la gestión de los residuos de Bildu

Etiquetas

El portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano Aristoy, ha considerado "ineludible" constituir "cuanto antes" una comisión en la Cámara territorial para la investigación de la gestión de los residuos realizada por el Gobierno foral de Bildu, después de que GHK haya anunciado que emprenderá acciones judiciales contra los responsables del proyecto de la planta de compostaje de Epele.

El juntero popular, en un comunicado, ha asegurado que "cuatro años de gobierno de Bildu que han sido una catástrofe, más aún en la gestión de residuos, deben tener sus consecuencias políticas y consecuencias jurídicas".

"Esto último no nos corresponde a nosotros pero sí lo primero, ya que en el campo político los miembros de las Juntas Generales somos competentes y estamos obligados a exigir responsabilidades. Así lo piden y lo esperan los guipuzcoanos", ha expresado.

Cano ha considerado "una mofa y un escarnio el goteo de informaciones que nos llega cada semana sobre la gestión de los residuos que desarrolló Bildu y que se está traduciendo en un atraco continuo a los ciudadanos". En ese sentido, ha afirmado que los guipuzcoanos están "hartos" de que les "quiten dinero del bolsillo" como consecuencia de "los desmanes de quienes ya ni gobiernan".

"Ya no sólo hablamos de bancos y de créditos, sino de infraestructuras deficientes que no han sido puestas en marcha aun, cuando en el caso de la planta de Epele, el entonces diputado general, Martín Garitano, anunció su inauguración para inicios del año 2015. Es decir, al coste económico propio de la infraestructura, hay que sumarle el derivado del servicio que no satisface", ha señalado.

Por otro lado, el portavoz del PP ha recordado que, en su día, su formación denunció que el director de GHK participara de la ingeniería que a su vez era adjudicataria de contratos por parte del consorcio.

"Hace cinco años, pedimos explicaciones al diputado de medio ambiente, Juan Carlos Alduntzin, sobre la adjudicación de obras y servicios a personas afines al Gobierno foral cuando a otros, como al letrado o al gerente del Consorcio, o bien se les había invitado a marcharse o se habían desvinculado de aquella manera por haber mostrado su posición crítica con el viraje en materia de residuos experimentado por GHK desde la llegada de Bildu", ha finalizado.