MADRID. LOS VERDES EXIGEN QUE TODAS LAS ADMINISTRACIONES SE IMPLIQUEN CONTRA LA CONTAMINACIÓN

Etiquetas

Los Verdes de la Comunidad de Madrid (LVCM) indicaron hoy que apoyan la aplicación del protocolo anticontaminación en Madrid, pero exigen "una planificación a largo plazo que implique a todas las administraciones".LVCM expresaron en un comunicado su apoyo al Ayuntamiento de Madrid por la aplicación durante los últimos días de los diferentes escenarios de actuación contemplados en su protocolo anticontaminación.Para LVCM, "todos y cada uno de estos escenarios están justificados porque su puesta en marcha depende de indicadores objetivos cuya finalidad es la protección de la salud. Un bien esencial que está por encima de la lucha partidista, algo que lamentablemente no entienden desde la oposición que encabeza la líder del grupo municipal del PP, Esperanza Aguirre"."Recordamos que según la nada ideológica Organización Mundial de la Salud (OMS), la polución mata a 7.000 personas cada año. De ahí que hacer electoralismo con este asunto supere para nosotros todos los límites de lo que es éticamente permisible en política", agrega la nota. "La OMS también ha señalado en más de una ocasión que el 90% de los casos de cáncer están causados por factores ambientales. Dado que la contaminación es uno de los principales fenómenos de contaminación ambiental, la relación entre cáncer y polución es más que evidente".Al margen de las medidas puntuales aplicadas, LVCM agrega que "lo importante es establecer una planificación a largo plazo" y tener en cuenta que "todas las grandes ciudades, incluyendo Madrid, han sido pensadas y diseñadas de manera completamente errónea"."Llevamos décadas priorizando los coches sobre las personas a través de la potenciación de monstruosas e irracionales infraestructuras, a mayor gloria de las constructoras amigas del PP (...) Mientras tanto, el transporte público ha sido orillado (...) Por no hablar de lo difícil que es moverse por la ciudad en bicicleta o simplemente a pie", agrega el comunicado.Según Los Verdes, "repensar" el modelo de ciudad requiere la colaboración de toda la sociedad, de los diferentes niveles administrativos (local, provincial, autonómico y estatal) y de las empresas para poner en marcha nuevas políticas que apuesten por la promoción del transporte público, el diseño de ciudades pensadas para las personas y no para los coches, potenciar el uso de automóviles híbridos y eléctricos, aplicar una "fiscalidad verde" y estimular la I+D+i para buscar soluciones menos contaminantes.