Medio Ambiente y Red Eléctrica de España firman un convenio para el fomento de buenas prácticas sobre el fondeo marítimo

Se distribuirán 30.000 folletos en puertos y clubes náuticos para evitar el fondeo sobre posidonia y sobre los cables submarinos

El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern, Vicenç Vidal, y el delegado regional de Red Eléctrica de España en Baleares, Eduardo Maynau, han firmado este martes un convenio de colaboración para llevar a cabo una campaña de divulgación ambiental destinada a promover las buenas prácticas sobre el fondeo marítimo, con la finalidad de prevenir afecciones a la posidonia oceánica y a los cables submarinos.

En el marco de esta colaboración, Red Eléctrica de España aportará 20.000 euros para la edición y distribución de 30.000 folletines informativos, que serán distribuidos en los puertos de todas las Islas, a los clubes náuticos y a los Consells Insulars, además de los 15.000 folletos que ya se han empezado a repartir desde principios de mes, según informa el Govern en un comunicado.

Según ha señalado el conseller se trata de una nueva iniciativa con un objetivo claro; la protección de la posidonia ya que, tal y como ha remarcado, "esta legislatura se destaca por haber girado la mirada hacia el mar y haber dado importancia a lo que es la posidonia y en concreto de Baleares".

En esta línea, la Conselleria de Medio Ambiente tiene previsto contar con un borrador del Decreto de posidonia en los próximos meses, además también se ha impulsado un servicio, por primera vez, de información y asistencia al fondeo con diez embarcaciones repartidas por todo el archipiélago.

"Hoy venimos a complementar estas políticas con una colaboración público-privada para informar a los navegantes de la importancia de la posidonia", ha añadido Vidal al respecto.

LOS FOLLETOS SE HAN HECHO CON MATERIAL RESISTENTE AL AGUA

El folleto se ha editado en diversos idiomas y está hecho de un material resistente al agua, de carbonato cálcico.

El objetivo es recordar a los usuarios de las embarcaciones las medidas de prevención antes de fondear, así como sensibilizar sobre la importancia de la conservación de esta planta para el ecosistema mar-playa-duna y de las interconexiones submarinas para la garantía el suministro eléctrico y de telecomunicaciones.

Así lo ha recordado el delegado de Red Eléctrica de España, Eduardo Maynau, que ha explicado que "se trata de una iniciativa con vocación de continuidad". "Aunque no es competencia nuestra el prohibir el fondeo y el arrastre como tal, sí que tenemos que intentar sensibilizar y educar en la población sobre la importancia de respetar y cuidar no tan sólo la posidonia, sino también los cables submarinos para no afectar a la garantía del suministro eléctrico", ha añadido.