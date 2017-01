EEUU incluye a la abeja en la lista de especies en peligro de extinción

La 'Bombus affinis', una especie de abeja que juega un importante papel en la polinización, será incluida en la lista de especies en peligro de extinción, según informó en un comunicado el Servicio Estadounidense de Pesca y Fauna Salvaje (USFWS). Es la primera vez que una especie de abeja entra en esa categoría en territorio continental de Estados Unidos, precisó el USFWS.

La decisión, que entrará en vigor el 10 de febrero, prevé medidas de protección a nivel nacional y la elaboración de un plan para hacer que crezca la población de estos insectos, a través de fondos federales para los estados que cuentan con colonias de estas abejas, cuyo nombre científico es Bombus affinis.

La población de estas abejas -una de las cinco especies norteamericanas-, se ha reducido un 88% desde el año 2000, coincidiendo con una pérdida o degradación del 87% de su hábitat combinada con los efectos nocivos de los pesticidas y los patógenos.

@USFWS to officially list the rusty patched bumble bee as protected under the Endangered Species Act! #protected#victory Photo @cbnatphotopic.twitter.com/f6EG3wj6ql