MADRID. SEO/BIRDLIFE MARCA CON GPS CINCO CERNÍCALOS PRIMILLA DE ALCALÁ DE HENARES

Etiquetas

SEO/BirdLife, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), ha colocado dispositivos Nano-GPS (unas ‘mochilas’ de cuatro gramos de peso) en cinco ejemplares de cernícalo primilla de la colonia ubicada en las inmediaciones del Palacio Arzobispal de la localidad cervantina, lo que proporcionará localizaciones de esas aves cada 15 minutos.Estos dispositivos permitirán conocer con detalle los movimientos de estas aves a lo largo de todo el año, una información de gran importancia para el conocimiento y conservación de esta especie amenazada que se puede consultar en la web del Programa Migra de SEO/BirdLife (‘www.migraciondeaves.org’), según informó este miércoles la ONG ambiental.La especie ha sufrido un acusado declive en Alcalá de Henares, al pasar de más de 40 parejas hace un par de décadas a menos de la mitad en la actualidad. Hoy en día, la ciudad cuenta con unas 15 parejas. Los cambios en el uso del hábitat y su pérdida por la urbanización de grandes zonas en el municipio alcalaíno posiblemente ha generado esta situación.Por ello, SEO/BirdLife consideró “de gran interés” marcar algunos ejemplares de la población de Alcalá de Henares con el fin de conocer el uso del espacio de esta población, las principales zonas de alimentación, tamaño de sus áreas de campeo, distancias que recorren desde los nidos para buscar alimento, etc. Estos parámetros serán elementos clave a considerar para la gestión y conservación de la especie, tanto en Alcalá de Henares como en toda la Comunidad de Madrid. Además, con la información de estos ejemplares se contribuirá a la existente para toda la población española y poder abordar un análisis global de los movimientos de la especie de todo el país.PEQUEÑA RAPAZ URBANAEl cernícalo primilla es una pequeña rapaz que se alimenta principalmente de grandes invertebrados como saltamontes y escarabajos. La población española es migradora y pasa el invierno en el África subsahariana. No obstante, en España se da una invernada escasa y de distribución irregular. Estas aves suelen regresar a las zonas de cría a finales de febrero, donde nidifican en colonias en construcciones rurales aisladas e incluso en el interior de pueblos y ciudades pequeñas.La población de España sufrió con el cernícalo primilla uno de los mayores declives de un ave común a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Se cree que a finales del siglo XX pudo estar compuesta por unas 20.000 parejas, pero no hay buena información, por lo que SEO/BirdLife desarrolla en la actualidad un censo nacional.El cernícalo primilla es una especie de interés comunitario, recogida en el Anexo I de la Directiva Aves, donde se incluye entre las especies que deben ser objeto de medidas de conservación por problemas en su hábitat. Además, está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que conlleva la evaluación periódica de su estado de conservación. En Madrid está catalogado como ‘en peligro de extinción’ debido al fuerte declive que han tenido sus poblaciones.