La URJC y la UPM descubren una forma de identificar especies clave para evitar la extinción de comunidades ecológicas

Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), han encontrado una manera de identificar las especies clave que se deberían preservar para evitar las extinciones de comunidades ecológicas. Los resultados de su investigación han sido publicados en el artículo 'Ranking of critical species to preserve the functionality of mutualistic Networks using the k-core decomposition', en la revista científica PeerJ.