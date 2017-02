DESCUBREN CIENTOS DE GEOGLIFOS MILENARIOS EN LA AMAZONIA

Etiquetas

La selva amazónica fue transformada durante miles de años por indígenas que construyeron cientos de grandes y misteriosos geoglifos geométricos que quedaron ocultos durante siglos por los árboles y que ahora han sido descubiertos por la deforestación de la Amazonia brasileña.Así lo afirma un equipo internacional de 10 investigadores de Brasil o Reino Unido, que hallaron más de 450 de estos círculos en el paisaje en el Estado de Acre (al oeste de la Amazonia brasileña), cuya función aún no está del todo entendida, pero es poco probable que fueran aldeas porque los arqueólogos recuperaron muy pocos objetos, su diseño no sugiere que fueran construidos por razones defensivas y se cree que se usaron esporádicamente como lugares de reuniones rituales. El estudio, publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, indica que las estructuras son cerramientos desocupados que ocupan aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados y su descubrimiento desafía la hipótesis de que la selva tropical del Amazonas no fue tocada por los seres humanos antes de la llegada de los europeos. Jennifer Watling, investigadora del Museo de Arqueología y Etnografía de la Universidad de Sao Paulo (Brasil), indica que “el hecho de que estos sitios hayan estado ocultos durante siglos bajo una selva madura desafía realmente la idea de que los bosques amazónicos son ‘ecosistemas inmaculados’”. "Inmediatamente quisiéramos saber si la región ya estaba boscosa cuando los geoglifos fueron construidos y hasta qué punto la gente impactó el paisaje para construir estos movimientos de tierra", añade. “SUPERMERCADO PREHISTÓRICO” Por medio de métodos de última generación, los investigadores reconstruyeron 6.000 años de historia de vegetación y fuego alrededor de dos geoglifos, y encontraron que los seres humanos modificaron los bosques de bambú durante milenios y realizaron pequeños claros temporales para construir las figuras geométricas. En lugar de quemar grandes extensiones de bosques, ya sea para la construcción de geoglifos o las prácticas agrícolas, los indígenas transformaron el medio ambiente concentrándose en especies de árboles de valor económico como las palmeras, creando una especie de "supermercado prehistórico" de productos forestales útiles. "Nuestra evidencia de que los bosques amazónicos han sido gestionados por pueblos indígenas mucho antes del contacto europeo no debe utilizarse como justificación del uso destructivo e insostenible de la tierra que se practica hoy en día", precisa Watling, quien añade que el estudio “debe servir para resaltar el ingenio de regímenes de subsistencia pasados que no condujeron a la degradación de los bosques y la importancia del conocimiento indígena para encontrar alternativas más sostenibles de uso de la tierra". Para llevar a cabo el estudio, los investigadores extrajeron muestras de suelo de una serie de pozos excavados dentro y fuera de los geoglifos. A partir de ellos, analizaron los ‘fitolitos’, un tipo de fósil vegetal microscópico de sílice, con el fin de reconstruir la vegetación antigua; cantidades de carbón vegetal, para evaluar la cantidad de incendios forestales antiguos, e isótopos estables de carbono, con el fin de indicar cómo 'se abrió' la vegetación en el pasado.