Kilian Jornet gana su cuarta Hardrock consecutiva con el hombro dislocado

El corredor de montaña español Kilian Jornet se ha alzado con la victoria este sábado en la Hardrock de Colorado (Estados Unidos), en una carrera de 160 kilómetros que estuvo marcada por una caída temprana que provocó la dislocación de su hombro.

El de Sabadell disputó los 139 kilómetros restantes con el brazo en cabestrillo, lo que no le ha impedido sumar su cuarta victoria consecutiva en la Hardrock de Colorado. "Estoy muy contento con la victoria, la verdad no pensaba que pudiera terminar hoy porque el hombro me dolía bastante, pero finalmente he ido avanzando y he podido llegar a meta. A parte de eso las sensaciones han sido muy buenas durante el recorrido aunque ha sido una prueba muy dura con una bonita batalla junto a grandes corredores", explicaba Kilian Jornet nada más cruzar la línea de meta

Jornet llegaba a Colorado después de haberse llevado hace apenas dos semanas el Marathon du Mont Blanc en Chamonix, donde demostró su buen momento de forma tras la doble ascensión al Everest en una semana. La Hardrock, que se disputa por la cordillera de montañas de San Juan con hasta 13 pasos en altura en picos de más de 3.700m, tenía en el de la Cerdanya a su máximo favorito, y no decepcionó.

En una carrera donde el mal tiempo fue el protagonista, el español se sobrepuso al granizo y a las fuertes lluvias se puso en cabeza junto a su compañero de equipo Iker Karrera. Fue entonces cuando, en el kilómetro 21, Jornet sufrió una fuerte caída cuando bajaba deslizándose por la nieve. Al caerse se dislocó el hombro pero, tras recolocárselo él mismo al ser una lesión que ya había sufrido en el pasado, continuó con la prueba. Sin embargo, como él mismo explicó al finalizar la prueba, a partir del kilómetro 60 el dolor "fue aumentando paulatinamente" y cada vez se hizo más difícil llegar a meta.

Después de dejar ligeramente atrás a Karrera, Jornet se puso líder junto al americano Joe Grant tras pasar por la zona de avituallamiento. Sin embargo, Grant se quedó atrás y Mike Foot tomó su lugar. Esto hizo que Jornet y Foot llegaran juntos al kilómetro 150 donde, con un último esfuerzo, el de Sabadell se hizo con la victoria.

"Las sensaciones han sido buenas a pesar de la lesión. La batalla con Mike y Joe ha sido muy intensa y eso es siempre lo que me gusta de estas carreras", apuntilló Jornet, quien ya prepara la Sierre Zinal que se celebrará en Suiza.