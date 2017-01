EL ATLÁNTICO TIENE MÁS DE 50 ESPECIES INVASORAS POR EL AGUA DE LASTRE DE BUQUES

Etiquetas

El océano Atlántico tiene más de 50 especies invasoras procedentes del agua de lastre de buques que realizan rutas marítimas, según una investigación realizada por investigadores británicos.El estudio, publicado en ‘Marine Pollution Bulletin’, fue realizado por el Laboratorio Marino de Plymouth (PML, por sus siglas en inglés) y la Universidad de Plymouth, cuyos investigadores analizaron las especies invasoras en el noreste y el suroeste del Atlántico con el fin de evaluar el riesgo que representa el comercio marítimo entre estas dos regiones marinas.La introducción accidental de especies no autóctonas ha sido un motivo de creciente preocupación desde la década de 1980, cuando el transporte marítimo fue reconocido como una ruta importante por la cual se transportan y se propagan especies no nativas en lugares concretos.El estudio indica que el agua de lastre de los buques es una de las principales vías de propagación de especies invasoras en ambas regiones del Atlántico, como la acuicultura en el noreste de este océano.Además, apunta que la cifra de especies no nativas que se han convertido en invasoras con altos impactos ecológicos es de 44 en el noreste del Atlántico y 15 en el suroeste, que es una zona menos estudiada.Cecilia de Castro, autora principal del estudio, apunta que éste “llega en un momento pertinente” porque el Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, impulsado por la Organización Marítima Internacional (OMI) ha sido ratificado recientemente por más del 35% del tonelaje de la flota mercante mundial y entrará en vigor el próximo 8 de septiembre.Los investigadores apuntan que las especies no autóctonas son una cuestión crucial que debe abordarse para aumentar la concienciación y la publicidad de este tema, junto con los estudios científicos, la mejora de la disponibilidad de datos, la reglamentación, los instrumentos de gestión, la evaluación del riesgo y el compromiso de las partes interesadas.Por ejemplo, el cangrejo de Shanghai está oficialmente catalalogado como una de las 100 especies más invasoras del mundo, ya que pueden dañar las artes de pesca y las orillas de los ríos, modificar hábitats naturales y competir con las especies nativas.“Se calcula que 10.000 especies marinas se transportan por todo el mundo en agua de lastre cada día, lo que a veces causa brotes de enfermedades como el cólera, por el que mueren miles de personas, y se introducen algas tóxicas que pueden causar enormes muertes en la vida acuática”, subraya Jason Hall-Spenser, profesor de la Universidad de Plymouth.