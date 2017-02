El Ayuntamiento insta al Gobierno de España a actuar "con determinación" contra la pobreza energética

Etiquetas

El pleno del Ayuntamiento de la capital aragonesa ha aprobado este viernes una moción presentada por Zaragoza en Común, con el voto a favor de PSOE, Chunta Aragonesista (CHA) y Ciudadanos (Cs) y en contra del PP, por la que se insta al Gobierno de España a actuar "con determinación" contra la pobreza energética.

Así, el consistorio pide que se prohíban los cortes de suministro sin comprobación por los servicios sociales pertinentes de la situación de vulnerabilidad de la unidad familiar afectada; que se diseñe una auténtica tarifa social que incorpore como criterio principal la renta per cápita de los miembros de la residencia habitual y que se facilite el acceso a descuentos tarifarios de aplicación universal para todos los consumidores que sean personas físicas, en su primera residencia.

Además, se emplaza al Ejecutivo central a reformar urgentemente el modelo energético, derogando el "impuesto al sol" y el resto de normativa anti-renovables; poniendo en marcha una auditoría real de los costes energéticos; y bajando el lVA al tipo mínimo permitido por Europa.

Por último, reclama que se impulse un Plan Nacional de Ahorro Energético y un Plan Nacional de Energías Renovables que movilicen una inversión equivalente al 1,5 por ciento del PIB para generar más de 300.000 empleos en el sector industrial y de rehabilitación de edificios.

La vicealcaldesa Luisa Broto ha advertido de que "en plena ola de frío" el recibo de la luz ha subido "un 33 por ciento", una situación "tan desmedida que la propia Fiscalía del Tribunal Supremo ha tomado medidas para investigarlo".

"Desde el inicio de la crisis el precio de la energía ha crecido un 76 por ciento en el caso del consumo de los hogares", ha apuntado Broto, al señalar que, mientras tanto, "las eléctricas han ganado 56.000 millones de euros" y España es el quinto país donde el recibo de la luz es más caro.

La también consejera de Derechos Sociales ha lamentado que la pobreza energética sigue afectando al 17 por ciento de los hogares españoles y ha defendido, en tono tajante, que la energía "no es un objeto de lujo".

"MARIANO EL METEORÓLOGO"

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha dicho irónico que "Mariano el meteorólogo", en referencia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no ha acertado y a pesar de la lluvia no ha bajado el recibo de la luz" y ha aseverado que "no hay justificación para la subida del 33 por ciento" en el recibo.

La concejal de Cs, Cristina García, ha reconocido que la pobreza energética "es real" y afecta a parte de la población, para apreciar que luchar contra ella debe ser "una prioridad".

Ha recordado las propuestas presentadas por su formación en otras instituciones, como la creación de fondos para consumidores con riesgo de exclusión y ha apostado por que el modelo energético "se centre en las personas, en abaratar costes y en las energías renovables".

Para la concejal socialista Lola Campos, "trabajar en la pobreza energética es una obligación" y la luz y el gas "deben ser derechos esenciales básicos". Ha estimado que la pobreza energética "es fruto de un modelo energético débil e injusto".

Campos ha pedido que los compromisos "se cumplan" para adoptar medidas "estructurales que requieren de voluntad política", como "meter en vereda a las eléctricas", y ha planteado una transacción, que se ha aceptado, para que el ayuntamiento se sume a las iniciativas que las federaciones española y aragonesa de municipios y provincias (FEMP y FAMCP) están adoptando en este sentido.

"ES UNA BROMA"

La concejal del PP, Reyes Campillo, ha observado que el consistorio ha destinado un 6,58 por ciento de las ayudas de urgente necesidad para luz y gas y "se podía haber destinado más", ha opinado.

Ha agregado que "teníamos una partida de 200.000 euros y el Gobierno de la ciudad decidió dedicar 150.000 euros a comprar frigoríficos y cambiar las ventanas" de los pisos de Zaragoza Vivienda.

"Es una broma instar al Gobierno de España a aplicar una política contundente" en esta materia cuando "ya lo está haciendo", ha dicho, acusando a Zaragoza en Común de no cumplir "con lo que tienen que hacer, que es gastar las partidas para la pobreza energética". La concejal del PP ha concluido alegando que en el presupuesto de 2017 los recursos para pobreza energética suponen "el 0,08 por ciento".