La Diputación amplía su red de avistamiento de aves con dos nuevos observatorios

'Birding Málaga' organiza actividades formativas y divulgativas para promocionar la ornitología de la provincia

La Diputación de Málaga, a través de la delegación de Medio Ambiente y Promoción del Territorio, ha aprobado la realización de dos nuevos equipamientos ambientales para la observación de aves en la provincia de Málaga. Concretamente, en los municipios de Arriate, anexo al arroyo de la Ventilla; y en Cuevas de San Marcos, cerca del río Genil.

La diputada de Medio Ambiente y Promoción del Territorio, Marina Bravo, ha explicado que ambos observatorios supondrán una inversión de 32.000 euros y ampliarán los espacios que ha acondicionado la Diputación para el avistamiento de aves en distintos puntos de la provincia, como los observatorios y miradores de Benarrabá, Mijas, Vélez-Málaga, Casares, Pizarra, Cuevas Bajas y Villanueva del Rosario.

Bravo ha apuntado que una de las líneas de trabajo de la Diputación de Málaga es "la sensibilización ambiental de la población en general", prestando especial atención a la ornitología. En este sentido, los objetivos de estos equipamientos son, entre otros," la observación de aves acuáticas o las especies de aves marinas, los pasos de aves migradoras y las rapaces de montaña", según han indicado en un comunicado.

Las aves, ha continuado Bravo, "despiertan el interés y la curiosidad por las cuestiones ambientales a las personas que se acercan al medio natural, ayudando a crear una conciencia de respeto de nuestro entorno"".

En el ámbito nacional e internacional de la observación de aves, la provincia de Málaga es considerada, al igual que el resto de Andalucía, como una de las regiones europeas con mayor importancia. Por ello, miles de personas acuden todos los años a diferentes parajes de la provincia a observar aves en su medio natural, ganando cada vez más protagonismo el turismo ornitológico.

El potencial ornitológico de la provincia se fundamenta en el amplio abanico de hábitats que posee, desde las zonas de campiña, pasando por los embalses, ríos, arroyos y lagunas, hasta llegar a las zonas de monte bajo, sierras y roquedos, por lo que se puede observar una variedad ornitológica en torno a las 380 especies.

BIRDING MÁLAGA

Marina Bravo ha destacado que la Diputación de Málaga decidió poner en marcha 'Birding Málaga' (birdingmalaga.es) como plataforma dedicada a la promoción de la ornitología en la provincia. En este portal, que está en cuatro idiomas --español, inglés, francés y alemán--, se incluye información sobre rutas, puntos de observación, servicios a los ornitólogos, y datos sobre las aves, hábitats y épocas recomendadas para el avistamiento.

Además, Birding Málaga ha organizado una serie de actividades que relacionan el conocimiento de las aves con la promoción del territorio mediante talleres de iniciación a esta disciplina en auge. Este año, por ejemplo, se han programado talleres sobre las aves paseriformes y especies acuáticas, que tienen como apoyo equipamientos ambientales distribuidos por la provincia.

Estas líneas de trabajo de creación de infraestructuras de observación y de acciones formativas se complementan con la elaboración de una serie de materiales divulgativos en formato papel y soporte digital en torno a los valores ornitológicos más recientes de la provincia. Destacan, por ejemplo, el 'Mapa ornitológico del Desfiladero de los Gaitanes', el 'Mapa ornitológico de las aves de la provincia de Málaga' y el 'Mapa interpretativo de las aves de la provincia de Málaga. Birding Malaga'. Igualmente, se han editado publicaciones como 'Las Aves de la Gran Senda' y 'Birdwatching in Malaga along the great path'.