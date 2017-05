Gobierno C-LM aplaude que el Ministerio opte por desaladoras como "alternativa viable" a los trasvases

Etiquetas

El portavoz del gobierno regional, Nacho Hernando ha aplaudido que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, haya decidido autorizar el trasvase de 21 hectómetros cúbicos desde la planta desalinizadora de Torrevieja (Alicante) a los usuarios integrados en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) como "alternativa viable" a los trasvases desde las cabeceras de los embalses.

Hernando, que ha hecho estas declaraciones en Albacete, durante unas jornadas con la Unión Democrática de Pensionistas, ha señalado además que "es un paso importantísimo" en el diálogo por el agua que quieren mantener con el ejecutivo central, en el que quieren trasladar el mensaje de que "hay alternativas distintas al trasvase".

"Ha sido en el momento en el que hay menos agua en los embalses de cabecera a día de hoy de la que ya han trasvasado en los dos últimos cuando tanto el gobierno de España y como Levante se han dado cuenta de que el Gobierno de Castilla-La Mancha tenía razón", ha indicado. De esta forma, el portavoz regional ha recalcado que es el momento de "dejar de mirar hacia el Tajo, hacia el Atlántico" ya que la solución está "en mirar hacia el este, el mediterráneo y las desaladoras".

Según Hernando, con esta decisión de usar agua de la desaladora de Torrevieja para garantizar el riego de leñosos, se ha "demostrado" que este recurso es una "alternativa viable" y que la "única razón" por la que prefieren el trasvase es porque es "mucho más barato y no mejor desde el punto de vista técnico".

Para el portavoz del ejecutivo regional, esta decisión es un paso más después de haber conseguido la visita de los europarlamentario que dijeron que no es permisible que el caudal ecológico del río Tajo solo sean las aguas fecales de la comunidad de Madrid.

En este sentido, ha indicado que quieren buscar una solución tanto para Castilla-La Mancha como para el Levante ya que, de seguir con los trasvases periódicos "no quedaría ni una sola gota" en los embalses de cabecera antes del 2019.

"La solución tiene que ser conjunta para Castilla-La Mancha y levante" y con esta decisión "han demostrado" que se puede lograr.

RONDA DE CONTACTOS PARA PRESUPUESTOS

En otro orden de cosas, el portavoz del gobierno regional ha confirmado que la próxima semana van a iniciar el contacto "con todo el mundo" para retomar el texto de los presupuestos para Castilla-La Mancha.

"Les vamos a enviar un mensaje a los portavoces de los grupos parlamentarios para explorar su disposición a ser parte de la solución, o si su negativa pretenden ser parte del problema".

Según Hernando, estos presupuestos "no son solo una batalla política, ni un titular y tampoco se pueden reducir a cualquier variable que esté fuera de Castilla-La Mancha", sino que tiene que ver con la "vocación o no que algunos podrán demostrar retratándose en si quieren avanzar o no en las cuentas regionales".