Aguas de Murcia informa que los valores de trihalometanos en la red de abastecimiento están dentro de lo permitido

Ante los rumores aparecidos sobre la calidad del agua de abastecimiento en el término municipal de Murcia, Aguas de Murcia ha informado que los valores de trihalometanos aparecidos en la red de abastecimiento están dentro de lo permitido en la directiva europea y su transposición al RD 140/03, por el que se establecen los criterios de calidad del agua de consumo humano.

La reglamentación actual limita la aparición de estos compuestos desde 2009 a 100 microgramos por litro (100 partes por billón). En los puntos analizados de suministro a la red de agua potable de Murcia en ningún momento se han sobrepasado los límites marcados por la legislación, siendo por tanto el agua totalmente apta para el consumo. Salvo en La Murta, donde se han rebasado levemente estos valores pero están volviendo ya a valores normales.

Aguas de Murcia, desde la aparición del problema, desde el día 2 hasta hoy mismo, ha controlado los puntos de suministro a Murcia, para garantizar la calidad del agua en todo el término municipal. Con lo que la situación en general en prácticamente todo el municipio es de normalidad, salvo el caso mencionado de La Murta que está levemente rebasado pero tiende a la normalidad.

La detección de estos compuestos en las plantas potabilizadoras es continuo, por lo que rápidamente es detectada cualquier anomalía o deficiencia de estos niveles.

Así en el momento de su detección, para el caso de Murcia, como el abastecimiento puede realizarse a través de diferentes fuentes, o bien de las potabilizadoras de Mancomunidad de canales del Taibilla de Sierra de la Espada y Campotejar o con agua desalada, mediante una conducción que trae directamente el agua desde las desaladoras de MCT, se ha podido evitar este problema, pues se pasó a abastecer a través de la conducción procedente de desaladoras, donde el agua no tiene los problemas de trihalometanos y por tanto no se rebasó en ningún momento los límites permitidos por la Autoridad Sanitaria.

Estas circunstancias no concurren en otros municipios, al no poder disponer de la posibilidad de abastecerse con agua desalada, y es por lo que no se pudieron rebajar los parámetros de trihalometanos.