'Círculo por el agua' advierte que la apertura pozos Sinclinal de Calasparra sólo proporcionará 12 hm3 de agua

Regantes Alicante, Murcia y Almería piden reunirse con Rajoy y Junta de Portavoces Congreso "para solventar" situación "crítica" sector

El 'Círculo por el agua' (Foro Pro Agua de Alicante, Mesa del Agua de Almería y Mesa Regional del Agua de Murcia y Scrats) solicita una entrevista con la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y espera resultados de la reunión de este viernes, día de la Región, en Madrid, con la ministra de Agricultura y Agua, Isabel García Tejerina, a fin todo ello de solventar la situación "crítica" del sector, de cara especialmente a este verano "y a fin de comenzar el otoño con ciertas garantías de éxito".

Y es que "los instrumentos que nos ha ofrecido el Ministerio son insuficientes", ha señalado Lucas Jiménez, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y portavoz del Círculo, que confía así en que la ministra de "vía libre" mañana a la explotación de los pozos de sequía del Sinclinal en Calasparra.

Tras señalar la necesidad de soluciones "reales", abrir el debate de los trasvases, hablar de una merma de 30 hectómetros para regar y del peligro de los despidos, ha advertido que la apertura de los pozos del Sinclinal sólo proporcionará 12 hectómetros cúbicos de agua hasta final del año hidrológico (el 30 de septiembre); aunque tengan capacidad de extracción hasta 25 hm3.

"Que nadie piense o diga, por parte de la Administración, que son 25 hm3 para salvar el verano, porque no es cierto; de autorizarse, se nos ofrece 4 hm3 en régimen de extracción por mes", es decir que "contaríamos con 12 hectómetros cúbicos para terminar la campaña".

En la reunión, mantenida este jueves en la Cámara de Comercio de Murcia, el Círculo ha analizado los resultados de una reciente reunión con la Dirección General del Ministerio "donde se nos dibujó un panorama que no nos gusta", y es que, ha explicado, "se puso en duda la posibilidad de bajar agua por la infraestructura del trasvase tal y como marca el artículo 70 del texto refundido de la Ley de Aguas de cualquier contrato de cesión que obtengamos", para 8 hectómetros cúbicos (hm3) procedentes de Estremera y La Poveda.

Tras lo que ha querido aclarar que "no son trasvases, son una figura jurídica legal que permite que unos usuarios dejen de regar un agua y se la cedan a otros usuarios", así ha hecho mención a otro artículo "perfectamente establecido" que habla de cómo transportar ese agua a través de las infraestructuras públicas del Estado, "son transportes de agua de contratos de cesión" por lo que "no hay nada que lo impida, ni siquiera estar por debajo de la reserva que marca actualmente la Ley del Memorándum", que son 368 hm3.

Se hace preciso que ese mecanismo de cesión de derechos "surta efecto incluso simbólicamente", y "no nos vale que el Tajo entre en crisis, alerta o prealerta; ha estado en situaciones mucho peor y estamos hablando de un agujero de 8 hm3 que nada perjudica al Tajo y que en poco nos va a beneficiar, pero se da cumplimiento al espíritu que marcó la Ley del Memorándum; cosa contraria sería una traición".

También han hablado de la tendencia que surge en la mente de la Administración que habla de un cambio en el modelo productivo, "cuando el modelo productivo levantino es insustituible" y en la que han planteado una serie de medidas, que pasan por los trasvases.

Sobre la reunión con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, prevista para las 18.00 horas de este viernes, Jiménez ha lamentado que la ministra no haya acudido a los actos oficiales del 9 de junio, día de la Región, y esa reunión tenga lugar en Madrid, en lugar de en Murcia.

"Acudiremos pero lo que nos propone el Ministerio no son instrumentos para salvar el futuro de este modelo de producción útil y rentable que estamos haciendo en el Levante", ha subrayado, y espera que en el discurso que empiecen a dar desde la Administración "esté encadenado la palabra trasvase" pues "todo el futuro del sector agrícola pasa por infraestructuras que traigan agua; pasa por nuevos trasvases".

Entre los objetivos de este Círculo, se encuentran implicar a la sociedad civil, "callada, silenciosa y con ausencia de comunicación e información" que paga la "inactividad" de los gobernantes "en el precio que pagan por el metro cúbicos de agua potable, que llega a ser en algunas casos de hasta el triple que en otras comunidades autónomas".

Tras recordar la necesidad de 100 hm3 desde el 1 de junio al 30 de septiembre, ha señalado que este año "con lo que nos propone el Ministerio, si no nos reduce, tendríamos un déficit de unos 30 hm3 con respecto al año pasado, que ya fue malo".

Jiménez ha resaltado que la Región de Murcia reutiliza el 98 por ciento del agua que usa y exporta el 40 por ciento de la producción nacional "y a cambio paga unos precios desorbitados por el agua que consume, genera riqueza y empleo y devuelve a las comunidades afectadas por el agua trasvasada 418 millones de euros, que no sabemos dónde han ido a parar".

DESALADORAS SE PONGAN AL MÁXIMO

Por todo ello, exige al Gobierno de la Nación y a las Cortes soluciones "reales y efectivas", que las desaladoras de Valdelesticos y Torrevieja se pongan al máximo, que están preparadas para hacerlo", lamentando que "una vez más, la falta de voluntad política de invertir en el desarrollo de esas obras". A largo plazo, ha resaltado, piden abrir el debate de los trasvases, del Tajo Medio o recarga del Duero a la cabecera de Entrepeñas y Buendía.

En caso de no conseguir nada, "habrá que movilizarse" porque si esto no funciona, "habrá despidos", lo que no puede ser, ha hecho hincapié Lucas Jiménez, "que desde el Gobierno, dirigentes que están gobernando hoy día, nos hayan prometido agua, con abundancia y procedente de trasvases", promesas electorales "que estamos dispuestos a reclamar de una vez por todas", ha advertido "y no vale hablar de escenarios apocalípticos o que estamos en sequía".

Jiménez, que ha tachado de "consignas" que lanza la Administración estas afirmaciones, "para hacernos creer que estamos funcionando mal", ha hecho un llamamiento a la sociedad; así el 'Círculo por el agua' propone unirse al sector o sectores a un manifiesto para que se use un mismo y único mensaje "porque si queremos seguir funcionando y creciendo, necesitamos infraestructuras hidráulicas llamadas trasvases". "Estamos cada vez peor", ha concluido.