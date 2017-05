PP Murcia tacha a Junta C-LM de insolidaria y dice que PSOE es la mayor amenaza para que continúen los trasvases

Etiquetas

Celebra que "afortunadamente" con la Ley del Memorándum se han podido aprobar 24 trasvases en esta legislatura

El secretario ejecutivo de Agua, Agricultura y Medio Ambiente del PP de Murcia, Jesús Cano, ha definido como "insolidaridad absoluta" la forma de actuar del Gobierno de Castilla-La Mancha por "recurrir" los trasvases decretados por el Ministerio desde la cabecera del Tajo al Levante, al tiempo que ha considerado que el PSOE es "la mayor amenaza" para la continuidad de dichos trasvases al Segura.

En rueda de prensa, ha mostrado su satisfacción porque "afortunadamente la Ley del Memorándum ha permitido que en esta legislatura el Gobierno de España apruebe 24 trasvases de agua entre estos ríos".

Cano ha lamentado que "estas autorizaciones han tratado de ser bloqueadas y paralizadas por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha con la complicidad y el silencio de González Tovar".

Sobre la situación de sequía que vive la Región de Murcia desde hace cinco años, ha reivindicado medidas hídricas a corto plazo "porque la situación de urgencia lo requiere".

En este sentido ha explicado como va a trabajar el PP regional para que el agua llegue a Murcia y ha indicado las propuestas o soluciones que exigirán a en breve "para que los agricultores palien la falta de agua". Entre ellas ha dicho que pedirán al Ministerio, y amparados por el Decreto de Sequía, la apertura de los pozos de Sequía del Sinclinal de Calasparra y de los de la Vega Media

"Vamos a reivindicar que se autorice la cesión de derechos entre comunidades de regantes, para que las excedentarias puedan vender agua a las deficitarias", ha matizado.

Cano que defiende que el agua, al igual que la energía y otros recursos naturales, "no es de quien pasa por la puerta sino que pertenece a todos los españoles vivan donde vivan", ha destacado la importancia de trabajar en la búsqueda de soluciones para todos en materia hídrica y ha expresado la firme voluntad del PP de "no perjudicar a nadie, de no revivir nuevas guerras del agua y no crear problemas medioambientales ni de ningún otro tipo".

El secretario ejecutivo 'popular' ha exigido agua para los regantes de Puerto Lumbreras, del Altiplano y agua para el Campo de Cartagena, el Guadalentín y las Vegas del Segura pero también se ha mostrado firmeza por poner solución a los problemas de déficit en la cabecera del Tajo.

"La situación de extrema sequía que estamos viviendo exige más que nunca una unidad tanto de acción como de discurso para conseguir el agua que demandan agricultores y regantes", ha afirmado Jesús Cano quien ha dicho "estamos trabajando y presentando iniciativas que instan al Gobierno de España a tomar decisiones que aporten soluciones a los problemas de déficit hídrico".

En este sentido, ha subrayado que el presidente López Miras y el PP trabajaremos codo con codo con el Gobierno de España y la ministra Tejerina para aprobar las medidas oportunas y buscar las alternativas viables y posibles que permitan la disponibilidad de recursos hídricos a corto, medio y largo plazo". Y ha destacado "el diálogo, la razón, la urgencia y la contundencia" para lograr este objetivo.

MEDIDAS HÍDRICAS ADOPTADAS POR EL PP

El responsable de los 'populares' ha remarcado que se han tomado muchas medidas en materia de agua, pero es consciente que "queda mucho por hacer".

Cano ha recordado entre las actuaciones llevadas a cabo, la aprobación de tres decretos de sequía consecutivos, mejoras en las infraestructuras de regadíos que han permitido llevar el agua a los campos así como obras de emergencia al amparo del Decreto de Sequía para que "nadie se quede sin regar".

"Seguimos trabajando y tomando decisiones que aporten solución a la sequía", ha dicho. Por eso, entre las iniciativas que ya se han llevado a cabo, el diputado regional ha recordado la redotación de la Cabecera del Tajo, la presentación reciente de una enmienda del GPP en el Congreso de los Diputados de 4 millones de euros para que se subvencione el precio del agua desalada para regadío, así como la petición a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para que proporcione toda el agua sobrante que no gasta.

"Se ha solicitado la interconexión de todas las desaladoras y que pongan al 100% su producción", ha adelantado Cano, quien ha avanzado que el próximo jueves "vamos a solicitar al Gobierno que se cree un Banco Público del Agua".

Todo esto, ha dicho Jesús Cano, enmarcado dentro del Pacto Nacional del Agua que dará lugar a la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico Nacional y que a juicio del responsable 'popular' "debe nacer del diálogo y del consenso". "Es un acuerdo necesario y ansiado", ha aseverado.