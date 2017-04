PSOE exige que Gobierno se comprometa en los PGE a llevar agua del pantano de Iznájar a la comarca de Antequera

Etiquetas

El secretario de Organización del PSOE de Málaga y diputado provincial, Cristóbal Fernández, ha anunciado este jueves que el PSOE va a presentar una enmienda al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 diseñado por el Gobierno de Rajoy para que se habilite una partida que permita la financiación de las obras del trasvase de agua potable desde el pantano de Iznájar a la comarca de Antequera.

Fernández, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la cárcel de Archidona (Málaga) con la alcaldesa de la localidad, Mercedes Montero; el alcalde de Villanueva de Algaidas, Juan Cívico; la alcaldesa de Humilladero, Ana Pérez Nebreda, así como concejales socialistas de Fuente de Piedra y Villanueva del Rosario; ha criticado que "el PP lleva más de siete meses engañando a los ciudadanos de la comarca de Antequera".

Así, ha detallado que el pasado 7 de septiembre, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Antonio Sanz, anunció en una reunión celebrada en el Ayuntamiento de Antequera (Málaga) que el Ejecutivo iniciaba los trámites para el trasvase de agua a la comarca antequerana.

"Sanz aseguró que la autorización de la transferencia de agua era de interés máximo del Gobierno, que la prioridad era absoluta, que trabajarían para darse prisa y que el Consejo de Ministros la aprobaría en el menor espacio de tiempo posible. La realidad es que siete meses y 30 consejos de ministros después seguimos esperando noticias que ni llegan ni se esperan", ha resaltado, agregando que "es evidente que el PP mintió a los ciudadanos de la comarca en aquella reunión".

Además, desde el PSOE han señalado que entre diciembre y enero, ocho alcaldes de la comarca solicitaron por escrito al subdelegado del Gobierno central en Málaga, Miguel Briones, una reunión de trabajo para abordar esta problemática, ante la que Briones "no se ha dignado ni a contestar", han lamentado.

"Ahora hemos conocido que los PGE para 2017 no contemplan partida alguna para la realización de las obras del trasvase, a pesar de existir un compromiso público de la Junta de Andalucía de asumir una parte importante del coste de las infraestructuras", han subrayado.

Ante esto, Fernández ha anunciado que desde el PSOE van a poner en marcha un conjunto de iniciativas que solucionen la escasez de agua potable en la zona norte de la comarca de Antequera. Así, los socialistas exigirán al Consejo de Ministros del Gobierno que autorice "con la mayor celeridad posible" la transferencia de hasta cinco hectómetros cúbicos de agua desde el embalse de Iznájar a la comarca de Antequera.

Además, ante la falta de respuesta del subdelegado del Gobierno en Málaga, solicitarán a la Junta de Andalucía que convoque una reunión a la que se invite a las administraciones implicadas.

Igualmente, pedirán a la Junta que reafirme su compromiso de aportar sobre 15 millones de euros para la realización de las obras del trasvase, garantizando la aportación de esta cantidad desde ahora y hasta 2020. Asimismo, volverán a presentar una moción en la Diputación de Málaga y en los ayuntamientos de la comarca instando al Gobierno a que autorice la transferencia, declare las obras de interés general del Estado y negocie un acuerdo con la Junta que garantice la financiación y realización de las obras del trasvase.

Fernández ha subrayado que "estamos a las puertas de un verano que puede ser crítico para algunos municipios debido a la escasez de lluvias", y que el municipio de Archidona "ya ha comunicado a Instituciones Penitenciarias que no puede suministrar agua a la nueva cárcel porque no está en condiciones de garantizarla a sus vecinos durante los próximos meses".

En este sentido, Montero ha señalado que la apertura del nuevo centro penitenciario, prevista para este verano, solo podrá llevarse a cabo de forma íntegra para su puesta en funcionamiento "si el Gobierno acomete las obras de una planta potabilizadora de agua", ya que como ha asegurado, "Archidona no tiene capacidad de suministro de agua potable a esta nueva cárcel, debido al bajo nivel de los acuíferos de los que se nutre la población".

"No es que Archidona no quiera dar agua potable a la cárcel, es que en la situación actual no podemos hacerlo ya que nuestros vecinos se quedarían sin agua", ha afirmado.

La alcaldesa de Archidona ha subrayado la importancia del trabajo realizado por el PSOE a nivel provincial para reclamar al Gobierno de España el trasvase, algo "primordial" para el desarrollo social y económico de los municipios que la conforman. "Queremos que las necesarias y urgentes infraestructuras se llevan a cabo para que el agua potable llegue a nuestros pueblos. El PP lleva años mirando para otro lado sabiendo que en esta comarca somos casi 90.000 ciudadanos que tenemos necesidad de ese agua potable", ha comentado.

Por último, ha explicado que los ayuntamientos son las administraciones competentes en garantizar el suministro de agua potable a los vecinos, pero "no pueden planificar infraestructuras como la que vienen reclamando los socialistas", a lo que ha recordado que la zona norte de la comarca de Antequera es "claramente deficitaria" en abastecimiento urbano de agua potable. "Necesitamos la ayuda de otras administraciones para que nuestros vecinos puedan tener el agua garantizada", ha concluido.