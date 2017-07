PSOE exige voluntad política al Gobierno para aprobar la Ley de Trasvase de manera urgenteTGAS HUELVA, 14 (EU

Etiquetas

La diputada socialista por Huelva, Pepa González Bayo, ha registrado en el Congreso una proposición no de Ley (PNL) para pedir al Gobierno central que apruebe la Ley de Trasvase de manera urgente en el próximo Consejo de Ministros; además de preguntas relacionados con la Presa de Alcolea y el Plan de Regadíos del Andévalo. González Bayo ha pedido que "actúe ya en una provincia que cuenta con excedentes hídricos".

En relación al trasvase de agua al Condado, la dirigente socialista ha remarcado que "ya no valen más compromisos por parte del PP que nunca llegan a cumplirse". "Ya no hay más excusas, queremos hechos y no compromisos", ha subrayado en rueda de prensa, informa el PSOE en un comunicado.

Así lo ha puesto de manifiesto Pepa González Bayo tras conocerse el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que dice que tres de las cinco masas que conforman el acuífero de Doñana tiene problemas. Por ello, le pide al Gobierno que "si realmente le importa Doñana, solucione este problema hídrico en menos de tres meses".

En este sentido, ha criticado que "el PP lleve años poniendo excusas para no aprobar el trasvase y tenga el descaro de decir que ha habido avances". Así, ha recordado que pedía "concesiones temporales de agua para los agricultores mientras llegara el trasvase y tampoco las tenemos". "¿Dónde están esos avances?", ha preguntado, a lo que añadió que "ni los siete hectómetros cúbicos que dijo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que se liberaría de Los Mimbrales pasaría a concesiones temporales ha sido así".

Por ello, la diputada socialista ha pedido al PP "que deje ya de mentir a los agricultores del Condado", porque estos no quieren "más compromisos", lo que quieren son "hechos y que en el próximo Consejo de Ministros se apruebe la Ley de Trasvase".

Por otro lado, González Bayo se refirió a la pregunta realizada al Ejecutivo de Rajoy por la situación de la Presa de Alcolea, tras confirmar el Gobierno que las obras están paralizadas, quiere "tener una respuesta de para cuándo está prevista la finalización de dos infraestructuras, presa de Alcolea y Canal de Trigueros, que abastecerá a gran parte de la provincia de Huelva, así como un calendario completo de las 30.000 hectáreas que entraría en regadíos, a la que pertenecen a 16 municipios".

También, en relación a los regadíos del Andévalo, la diputada socialista ha pedido a la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que "atienda a los alcaldes de la comarca y diga claramente lo que pretende hacer el Gobierno central, porque la Junta de Andalucía "ha cumplido y ha apoyado 8.500 hectáreas, se le han dado concesiones de agua y se va a poner en marcha un plan de transformación, financiado al 60 por ciento por la administración autonómica". "Éste mismo compromiso es el que pedimos por parte del Estado", ha aseverado.

Por último, ha incidido en que "los socialistas no van a parar de reivindicar actuaciones esenciales para el desarrollo de la provincia y que están olvidadas por el Gobierno central". "Esta es una provincia rica en agua y lo que necesitamos es voluntad política por parte del PP para que esta riqueza llegue a toda la provincia. Y vamos a reiterar nuestras peticiones por diferentes vías para que el Gobierno central no se olvide de Huelva", ha apostillado.