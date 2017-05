Sudáfrica pone en marcha su mayor planta desalinizadora para acabar con la escasez de agua

Etiquetas

El Gobierno de Sudáfrica ha puesto en marcha su mayor planta desalinizadora del país, que se encuentra en la localidad de Richards Bay, en la provincia de KwaZulu Natal, en un intento por acabar con la escasez de agua en el país.

La nueva infraestructura hídrica suministrará agua a más de 150.000 viviendas, según ha informado el medio local SABC News. La desalinizadora, que tratará el agua del mar para su posterior consumo doméstico, es uno de los recursos más utilizados para abastecer a las comunidades que sufren sequía en el país.

La ministra de Agua y Saneamiento de Sudáfrica, Nomvula Mokonyane, ha indicado que la desalinizadora contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población y, además, a atraer nuevos inversores al país africano.

"Crea oportunidades, crea una confianza muy específica para el inversor. También mejorará la vida de los sudafricanos de a pie", ha aseverado.

"Es un buen ejemplo para la Provincia Oriental del Cabo. Esto servirá para mejorar la relación entre los diferentes gobiernos locales", ha añadido.

Sudáfrica es uno de los treinta países del mundo con mayor escasez de agua. Mokonyane ha asegurado que el programa puesto en marcha por el Gobierno aliviará los efectos provocados por la peor sequía registrada en el país, la de 1904.

La planta de Richards Bay produce unos 10 millones de litros de agua potable al día. "No sé hasta qué punto es caro el proceso de desalación, pero no existe otra alternativa. Las zonas costeras de Sudáfrica no pueden desprenderse de esto", ha aseverado la ministra, que ha indicado que "no se puede poner el dinero por delante de las vidas de las personas".