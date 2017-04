CANAL. AMEIJIDE, AL DIMITIR COMO PRESIDENTE DE MERCASA: “TENGO LA CONCIENCIA TRANQUILA Y NADA QUE OCULTAR”

Etiquetas

Eduardo Ameijide ha presentado su dimisión como presidente de Mercasa en una carta en la que justifica su decisión para no comprometer el “buen nombre” de la compañía, aunque asegura que su “conciencia está plenamente tranquila y no tengo nada que ocultar”.En un comunicado difundido por Mercasa se explica que la decisión de dimitir se adopta “como consecuencia de las investigaciones judiciales relacionadas con actuaciones de la participada Mercasa-Incatema”.“Ante esta situación, que compromete el buen nombre y la reputación de Mercasa así como el mío propio, aunque mi conciencia está plenamente tranquila y no tengo nada que ocultar, considero que debo presentar mi dimisión con carácter irrevocable”, señala Ameijide en sendas cartas enviadas a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y a la presidenta de SEPI, Pilar Platero. En la misiva señala también que con “esta decisión quiero descargar a Mercasa de la tensión que se pudiese derivar por mi continuidad. Esto me permitirá defender mi proceder al frente de la misma y mi honorabilidad con mucha mayor libertad y dedicación”. Además, destaca que su decisión permitirá que Mercasa pueda desarrollar sus operaciones en un ámbito de mayor normalidad, al tiempo que reitera su voluntad de seguir colaborando con la Administración de Justicia hasta el “total esclarecimiento” de las investigaciones en curso.