Mercedes Milá habla de la relación de Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez: "Es tu amiga, tú le perdonas todo"

Ayer por la noche aterrizó en el programa Sábado Deluxe la periodista Mercedes Milá, en una noche muy movidita. La presentadora se tuvo que enfrentar a varios momentos de tensión y es que Mercedes tuvo varios frentes abiertos durante la noche.

MERCEDES MILÁ HABLÓ DE LA POLÉMICA CON EL BIOQUÍMICO JOSÉ MIGUEL MULET

La entrevista que le hicieron a la periodista en el programa de Risto Mejide, Chester In Love hizo que el mundo de Mercedes Milá se tambaleará. Y es que durante la entrevista, la presentadora llamó 'gordo' al bioquímico José Miguel Mulet, lo que llevó a que se enfrentaran y se lanzaran mensajes por ello.

Sin embargo, tras la tormenta llegó la calma y la periodista anoche reconoció que no tendría que haberle llamado eso: "Yo no tendría que haber llamado gordo a nadie porque no lo he hecho nunca".

Pero la periodista quiso aclarar porque lo hizo, cosa que no le esculpa de nada: "Le llamé gordo porque él me llamó ignorante y para un periodista que te llamen ignorante es muy desagradable".

MERCEDES MILÁ HABLA DURAMENTE SOBRE LA COLABORADO DE 'SÁLVAME' MILA XIMÉNEZ

Durante la entrevista, la periodista quiso hablar de muchas cosas, entre ellas, de Supervivientes. Así, Mercedes aprovechó para decir qué pensaba del concurso que había hecho Mila Ximénez: "El trato que le dio Mila a Yola fue deleznable, lo digo y lo repetiré toda la vida".

Aquello generó polémica ya que Jorge Javier Vázquez consideró que dar aquella respuesta, crearía una guerra y haría que Mila quisiera contestar al día siguiente y que por ello, no se escandalice si luego pasa eso. Sin embargo Mercedes sigue afirmando: "Yo no la aguanto, no me gusta, tiene un rollo negativo, desagradable".

El momento de máxima tensión que se vivió en el programa fue cuando la presentadora se enfrentó a Jorge Javier Vázquez, al sacar la cara por Mila: "Es tu amiga, tú le perdonas todo", le dijo Mercedes a Jorge.

MILA XIMÉNEZ HABLÓ DEL 'AGUJERO NEGRO' QUE VIVIÓ

La periodista también habló de los momentos malos que ella misma vivió. "Lo primero de todo es decir hasta aquí, reconocer los limites, reconocer que estas mal, que estas enfermo, que por la razón que sea no seas la misma persona que tu creías que eras, que tu cabeza no te responde. Entonces ahí, pedir ayuda, Y yo he pedido ayuda en muchos sitios. He pedido ayuda a profesionales de la psiquiatría, he pedido ayuda a escritores que han escrito libros que me han servido muchísimo...".

Así de real hablaba ayer Mila sobre los malos momentos que vivió que ha titulado como "agujero negro". La periodista también consiguió salir de él gracias a la meditación y al ámbito espiritual.