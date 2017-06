AVISO POR TORMENTAS Y LLUVIAS EN 14 PROVINCIAS DEL NORTE Y EL ESTE

Etiquetas

- El calor da una tregua con hasta 13ºC menos en 12 capitales. Catorce provincias del norte y el este peninsular están este sábado con el aviso amarillo (riesgo para hacer actividades al aire libre) por lluvias o tormentas debido al paso de un frente atlántico, mientras que las temperaturas se desplomarán en el tercio norte con un descenso de hasta 14 grados.La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Servimedia, indica que los avisos por lluvias de entre 15 y 25 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas afectan en diferentes momentos del día a ocho comunidades autónomas, entre ellas Aragón, con Huesca (Pirineo y centro), Teruel (Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo) y Zaragoza (Cinco Villas y Sistema Ibérico), y Castilla-La Mancha, con Albacete (Alcaraz y Segura), Cuenca (serranía) y Guadalajara (serranía y Parameras de Molina).Algo similar ocurre en Castilla y León, con Burgos (ibérica), Segovia (Sistema Central) y Soria; Cataluña, con Lleida (valle de Arán y Pirineo); Madrid (sierra); Navarra; La Rioja (ibérica), y Comunidad Valenciana, con Castellón (interior).El cielo de este sábado estará nuboso o con intervalos nubosos en el Cantábrico, la Meseta Norte y el centro y la mitad oriental peninsular, y dejará chubascos y tormentas que serán más probables en las zonas montañosas.Esas precipitaciones pueden ser fuertes o muy fuertes e ir acompañadas de granizo en el norte del Sistema Central, el Sistema Ibérico, los Pirineos y zonas del noreste de Castilla-La Mancha, que tenderán a remitir al final del día con lluvias ocasionales y dispersas.En el resto de la península, la menor probabilidad de precipitación corresponde al suroeste peninsular, en tanto que Baleares tendrá nubes medias y altas, y Canarias, nubes en el norte y probables lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve, así como cielos poco nubosos en el sur del archipiélago.TERMÓMETROSPor otro lado, las temperaturas bajarán en Baleares y en toda la península salvo el área mediterránea, y el descenso será localmente notable o extraordinario en parte del interior del tercio norte, aunque todavía se sobrepasarán los 30 grados en el valle del Guadalquivir.Las principales caídas térmicas se producirán en Ciudad Real (13 grados menos en comparación con este viernes), Logroño (11 grados menos), Burgos (10), Pamplona (9); Huesca, León, Lugo, Palencia, Vitoria y Zaragoza (7), y Valladolid y Zamora (6).Así pues, el calor dará una tregua en el norte, pero no en el sur y en otras zonas porque las temperaturas máximas superarán los 30 grados en varias capitales: Córdoba y Granada (36ºC); Sevilla (34); Huelva, Jaén y Murcia (33); Toledo (32), y Badajoz, Girona, Lleida, Madrid y Palma de Mallorca (31).RECOMENDACIONESPor otro lado, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior, ha difundido varias recomendaciones para que los ciudadanos sobrelleven estos fenómenos meteorológicos adversos.Respecto de las lluvias intensas, Protección Civil indica que los conductores deben disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, así como circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.Cuando llueve de manera torrencial, recalca que existe riesgo de inundación, por lo que recomendó no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados porque se desconoce lo que puede haber debajo del agua, ni intentar salvar el automóvil en medio de una avenida.Para quienes se encuentren en el campo, Protección Civil aconseja alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, y evitar del cruce de vados inundados, así como dirigirse a los puntos más altos de la zona.Por lo que respecta al riesgo de tormentas, apunta que su peligro para las personas se produce en campo abierto, fundamentalmente, aunque en los núcleos urbanos también existe riesgo de caída de rayos, de manera que consideró conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse y evitar las corrientes de aire en las viviendas.Si la tormenta se produce en el campo, recomienda evitar correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias, así como no refugiarse bajo los árboles y alejarse de alambradas y objetos metálicos.