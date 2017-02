Activado el Plan Municipal de Protección Civil ante el riesgo de fuertes vientos

Etiquetas

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado este domingo, 5 de febrero, el Plan Municipal de Protección Civil ante el riesgo de fuertes rachas de viento en la capital aragonesa. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Meteorología, las rachas de viento podrían alcanzar hasta 90 kilómetros por hora, por lo que se ha activado el aviso naranja hasta las 22.00 horas.

Ante esta situación, el responsable de Servicios Públicos del Ayuntamiento, Pablo Híjar, ha puesto en marcha el Plan de Emergencias de Protección Civil, con el objetivo de minimizar los riesgos y molestias que estas ráfagas de viento puedan provocar. Bomberos, Policía Local, las brigadas de Parques y Jardines, las contratas de mantenimiento de mobiliario urbano, el personal de Limpieza Pública y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil están atentos a la evolución de los acontecimientos.

Tal y como recoge el propio Plan de Protección Civil, los principales puntos de atención en la vía pública son árboles, tapias de cerramiento, farolas y otros objetos de mobiliario urbano y carteles publicitarios. También se estará especialmente vigilante a posibles caídas de tejas y planchas de cubrimiento, antenas, persianas, macetas, andamios y lonas.

Mientras permanezca activo el aviso naranja se cerrarán los parques de la ciudad. La Policía Local se encargará de velar por su cumplimiento y de advertir a los ciudadanos del peligro existente en estos espacios, que son los que concentran mayor número de árboles viejos y de grandes dimensiones, más propensos a producir percances.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Con carácter general, el Plan Municipal de Protección Civil incluye una serie de medidas de autoprotección para los ciudadanos. En concreto, se recomienda que en las viviendas se cierren y asegures puertas, ventanas, balcones y toldos. También que se retiren macetas, jaulas y objetivos para evitar que se rompan y caigan a la calle.

Se debe vigilar que no haya en las fachadas elementos sin suficiente fijación y, en caso de que los haya, retirarlos o asegurarlos antes de la aparición del fuerte viento. Protección Civil recomienda tener un sistema de iluminación alternativo ante posibles cortes de energía y disponer de una radio con pilar para mantenerse informado de la situación.

En zonas urbanas se debe tener mucho cuidado con la caída de cornisas, antenas, paneles publicitarios, andamios y, en general, con todas las instalaciones provisionales, evitando caminar por las proximidades de aquellos que presenten mal estado o que amenacen peligro de desprendimiento. También se deben tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado.

Se recomienda no protegerse del viento en zonas próximas a tapias, muros o árboles. Si el viento arrecia, buscar refugio en un portal o establecimiento público, no subir a andamios sin las adecuadas medidas de protección, y avisar al 112 si se observa algún tipo de peligro a causa del viento. Es recomendable no utilizar el automóvil, salvo en caso de extrema urgencia.