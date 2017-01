EL FRÍO CONGELARÁ ESTA NOCHE CASI TODA LA PENÍNSULA, CON 23 PROVINCIAS EN ALERTA

Etiquetas

- Los termómetros caerán hasta -8ºC en varias zonas. Las bajas temperaturas congelarán la mayor parte de la península durante esta madrugada y hasta poco después del amanecer, lo que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo (riesgo para hacer actividades al aire libre) en áreas de 23 provincias de la mitad norte, donde las temperaturas podrían caer hasta -8ºC e incluso los termómetros marcarán valores negativos en la costa guipuzcoana.La predicción de la Aemet, recogida por Servimedia, augura heladas en la mayor parte del interior peninsular excepto el suroeste, el extremo sureste y la mayoría del litoral, y serán fuertes en los Pirineos, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico.De hecho, Meteorología declara la alerta amarilla por frío en 23 provincias de la mitad norte peninsular, cuyos avisos estarán activos desde esta medianoche o las 3.00 horas hasta entre las 8.00 y las 10.00 horas, según las zonas. No en todas las zonas se abre una alerta meteorológica porque no sobrepasan los umbrales que podrían afectar a la salud, lo cual no quiere decir que no haga frío en las áreas sin aviso.La mayor parte de Castilla y León estará con el aviso amarillo las primeras horas del miércoles debido a temperaturas mínimas de entre -6ºC y -8ºC, concretamente Ávila (meseta y Sistema Central), Burgos y Soria (meseta y Sistema Ibérico), León (meseta y Cordillera Cantábrica), Palencia, Salamanca y Segovia (meseta), Valladolid y Zamora (meseta y Sanabria).Algo similar ocurre en Girona y Huesca (Pirineo), Teruel (Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo), La Rioja y Zaragoza (Sistema Ibérico), Guadalajara (Parameras de Molina y serranía) y Lleida (Pirineo y valle de Arán).También cuentan con el aviso amarillo, aunque por mínimas de entre -4ºC y -6ºC, Cantabria (excepto el litoral), Madrid (salvo la sierra), Navarra (excepto el sur), Lugo (centro y sur), Ourense (noroeste y sur) y Asturias (centro y Valles Mineros). Incluso el aviso amarillo afecta a las playas de Guipúzcoa, donde se prevé que los termómetros caigan hasta -1ºC.Las gélidas temperaturas harán que durante buena parte de este miércoles pueda nevar en Girona (Pirineo y prelitoral) y Barcelona (prepirineo y depresión central), donde podría acumularse entre dos y cinco centímetros de espesor de nieve en cotas de entre 300 y 500 metros.CIELO SOLEADOPor otro lado, la Aemet prevé que el sol brille este miércoles en la mayor parte de la península, con algunas excepciones. Por ejemplo, Baleares y el este de Cataluña tendrán cielos nubosos o cubiertos y dejen algunas precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormenta, las cuales podrían extenderse de forma más débil y aislada al resto de Cataluña, el este de Aragón y el norte de la Comunidad Valenciana.Además, el cielo estará despejado al principio del día en Galicia y Extremadura, pero después irán apareciendo nubes a medida que transcurran las horas, con probables lluvias al final del día en el oeste de la región gallega. Y Canarias tendrá intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil ocasional en las islas occidentales.Este miércoles podría amanecer con brumas y nieblas matinales en ambas mesetas y en zonas del Cantábrico oriental y del alto Ebro, y soplarán intervalos de viento fuerte de componente norte en el Ampurdán (Girona).Entre las capitales de provincia, hará más calor en Santa Cruz de Tenerife (21ºC), Las Palmas de Gran Canaria (20), Málaga (19), Murcia (17) y Almería (16), mientras que el termómetro subirá menos en Pamplona (4), Vitoria (5), Huesca (6) y Burgos, Girona y San Sebastián (7).