California espera la tormenta de la década tras seis años de intensa sequía

California espera este fin de semana su peor tormenta de lluvia en 10 años, tormentas que se unen a las abundantes precipitaciones registradas desde el inicio del invierno y que podrían suponer un respiro tras seis años de sequía récorden ese estado norteamericano.

Los servicios meteorológicos advirtieron de que un verdadero "río atmosférico", con hasta 36 horas de lluvias y nieve masivas, se abatirá sobre este estado del oeste de Estados Unidos durante el fin de semana, donde rara vez se han visto lluvias en los últimos seis años.

Major #AtmosphericRiver storm slated to hit California this weekend currently taking shape off the coast. #CAwx pic.twitter.com/ZKmupmjfga

¿Se trata de la tormenta del decenio? "Sí, de ese nivel de magnitud", reconoció Andy Morin, hidrólogo del Servicio Nacional de Meteorología (NWS/NOAA), al ser preguntado por la agencia de noticias AFP.

"El inicio de invierno muy húmedo perjudica realmente a la sequía [...] es un buen cambio", reconoció, aunque, según él, es "aún demasiado pronto esta temporada" como para cantar victoria.

Los californianos, que llevan dos años con restricciones en el consumo de agua y que, en algunos casos, han tenido que sacrificar sus jardines, se preparan ahora, paradojicamente, para enfrentar a crecidas, deslizamientos de tierra, caídas de árboles y avalanchas.

El temor es mayor aún en las zonas que han sido devastadas por los incendios en los últimos años. Allí la vegetación ha desaparecido y el suelo está totalmente erosionado. Ante terrenos tan desnudos es muy difícil contener la fuerza del agua, que es muy probable que baje con gran fuerza arrastrando todo a su paso.

Las autoridades locales y federales tendrán que trabajar a marchas forzadas todo el fin de semana para vigilar los diques de algunos cursos de agua, armar muros de sacos de arena y evacuar zonas peligrosas.

Se teme que se generen dantescos atascos, además de cortes parciales de rutas; y puede que las estrellas de Hollywood tengan que recorrer la alfombra roja de los Globos de Oro el domingo bajo lluvias torrenciales.

Significant #rain and #snow will impact parts of California this weekend with the threat of flooding and mudslides: https://t.co/uPvFoLUHaRpic.twitter.com/N0lRAf1wwF