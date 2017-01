Catalunya, en alerta por nevadas en la Garrotxa, Ripollès, Cerdenya y Berguedà

Etiquetas

Protección Civil de la Generalitat ha activado la tarde de este miércoles la alerta del plan 'Neucat' por la nevada intensa que afecta a las comarcas de la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya y el Berguedà, y por las incidencias de tráfico que está provocando en estas zonas.

En algunos puntos de estas comarcas se han acumulado entre cinco y diez centímetros --ha incluso ha llegado hasta los 16 cm en Sant Pau de Segúries (Girona)--, y ha comenzado a nevar débilmente también en puntos de la Catalunya prelitoral centro y sur, ha informado Protección Civil en un comunicado.

La nieve está provocando algunos problemas de tráfico, especialmente en doce carreteras: dos están cortadas, en ocho es obligatorio cadenas y en dos no pueden circular vehículos pesados, según el Servei Català de Trànsit (SCT).

Las carreteras que permanecen cortadas son la BV-5119 desde el acceso de Fogars de Monclús hasta el Parc del Montseny (Barcelona), y la GIV-4016 entre Planoles y Toses (Girona).

En caso de nieve y hielo, Protección Civil recomienda circular con suavidad, no frenar bruscamente, aumentar la distancia de seguridad y no adelantar si no es estrictamente necesario.