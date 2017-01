El 112 Extremadura activará este jueves el aviso amarillo por nevada en el norte de la provincia de Cáceres

Etiquetas

El Servicio de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este próximo jueves, día 26, a las 17,00 horas, la alerta amarilla por nevada en el norte de la provincia de Cáceres, la cual finalizará a las 18,00 horas del viernes, día 27.

Según el Instituto Nacional de Meteorología, la cota de nieve se situará entre los 1.300 o 1.400 metros, para terminar sobre 900 ó 1.000 a última hora del viernes y afectará principalmente al Sistema Central, donde pueden darse espesores mayores por encima de 1.400 metros.

El 112 ha recomendado no realizar viajes "a no ser que sea necesario", no viajar solo y hacerlo en transporte público, así como llevar cadenas, el depósito lleno y un teléfono móvil, evitando conducir de noche.

En casa, ha recomendado tener material de calefacción, linternas con baterías cargadas y un teléfono para comunicarse con el 112 en caso de emergencia, según ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.