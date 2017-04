LLEGA UN FUERTE TEMPORAL CON OLAS DE HASTA SEIS METROS EN EL NOROESTE Y EL SUR HASTA EL VIERNES

Etiquetas

La Direccion General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior, alertó este miércoles de un fuerte temporal marítimo en el noroeste y el sur peninsular que, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prolongará hasta el próximo viernes con olas que podrían alcanzar los seis metros.Protección Civil indicó que se espera que el fuerte oleaje afecte este miércoles especialmente a la provincia de A Coruña y a la zona del Estrecho, y se extenderá este jueves a todo el litoral andaluz, donde continuará el viernes.Por otro lado, se prevén tormentas intensas esta tarde en el sur de Castilla y León, el norte de Extremadura y sur de la Comunidad de Madrid, que podrían ser en forma de granizo. Además, los vientos en tierra serán muy fuertes este jueves en el sur de Andalucía, donde las rachas de viento podrían alcanzar 100 kilómetros por hora en la provincia de Cádiz.Ante los vientos en la costa, Protección Civil aconsejó alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes, no poner en riesgo la vida por intentar captar imágenes espectaculares, tener en cuenta que el mar adquiere condiciones extraordinarias en esas situaciones y puede arrastrar a personas y evitar estacionar los vehículos en lugares que puedan verse afectados por el oleaje.Respecto al riesgo de tormentas, indicó que el peligro para las personas se produce fundamentalmente en campo abierto, aunque en los núcleos urbanos hay riesgo de caída de rayos, por lo que conviene colocarse cerca de los edificios para protegerse y en las viviendas se recomienda evitar las corrientes de aire. En el caso de estar en el campo, recomendó no correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias; no refugiarse bajo los árboles y alejarse de alambradas y objetos metálicos.Y ante fuertes vientos, indicó que conviene asegurar puertas, ventanas y todos los objetos que puedan caer a la vía pública; alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción y grúas que puedan desprenderse, y abstenerse de subir a los andamios sin las adecuadas medidas de protección. En el caso de ir conduciendo, recomendó extremar las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruces con vehículos pesados en carreteras de doble sentido, así como prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.