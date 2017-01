MADRID. AUTOPISTAS ACTIVA EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL EN LA AP-6, AP-51 Y AP-61 ANTE EL RIESGO DE NEVADAS

Etiquetas

Autopistas, compañía del Grupo Abertis, informó este jueves de que ha activado un dispositivo de seguridad vial en la AP-6 Villalba-Adanero, AP-61 San Rafael-Segovia y AP-51 Villacastín-Ávila, ante el riesgo de nevadas en las autopistas que gestiona en el centro del país.En total, el operativo ha movilizado a 135 profesionales y cuenta con 34 máquinas quitanieves preparadas para esparcir un total de 4.400 toneladas de sal y 240.000 litros de salmuera para prevenir la formación de hielo en la calzada.El dispositivo se coordina desde el Centro de Operaciones y Seguridad Vial de San Rafael, en Segovia, que monitoriza el tráfico de estas vías las 24 horas del día, los 365 días del año.Según la agencia meteorológica MeteoGroup Road, se esperan temperaturas bajo cero y nevadas en las inmediaciones de San Rafael, Sanchidrán, Berrocalejo y Ortigosa para los próximos días, pudiendo situarse la cota de nieve entre los 900 y los 1.000 metros este fin de semana.Ante situaciones de meteorología adversa, Autopistas pone en marcha este dispositivo con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y aconseja extremar la precaución en la conducción y preparar con antelación los desplazamientos.En caso de encontrar nieve o nieve compacta en la calzada, Autopistas aconseja reducir lentamente la velocidad, evitando frenar violentamente. En caso de que no se pueda proseguir el viaje, recomienda no abandonar nunca el vehículo en la calzada, sino buscar una zona de detención momentánea o un área de servicio y avisar al Centro de Operaciones y Seguridad Vial desde un poste SOS o a través del 902 200 320/934 927 827 y ahora también a través de la app ‘Autopistas en Ruta’.Asimismo, la compañía aboga por aumentar la distancia de seguridad para asegurar la frenada en caso necesario y recuerda que la nieve reduce la visibilidad y el tiempo de reacción. En el caso de encontrar hielo en la calzada, destaca que hay que dosificar la presión sobre los frenos y utilizar marchas largas para evitar patinar.Sobre el vehículo, Autopistas señala la necesidad de calcular los efectos de las bajas temperaturas sobre sus componentes. En este sentido, indica que hay que revisar el funcionamiento de la batería antes de emprender viaje y comprobar algunos elementos que no suelen utilizarse durante el resto del año, como la calefacción o la luneta térmica.