MADRID. LA COMUNIDAD ACTIVA EL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS EFECTOS DE LAS OLAS DE CALOR SOBRE LA SALUD

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid activa hoy el Plan de Vigilancia de los Efectos de las Olas de Calor sobre la Salud de la Comunidad de Madrid, que estará vigente hasta el 15 de septiembre, con el objetivo de reducir al máximo las consecuencias de las altas temperaturas sobre la salud de la población más vulnerable, como ancianos, niños y enfermos crónicos, según anunció en el Pleno de la Cámara regional su responsable, Jesús Sánchez Martos.Sánchez Martos dijo que este plan preventivo se ha activado durante los últimos 13 veranos y que los dos últimos han sido calificados como “muy cálidos” por los informes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), al superar significativamente la media de las temperaturas en esa estación.Informó de que desde el punto de vista asistencial, el citado plan incluye una vigilancia activa por parte de los centros de salud con llamadas de las enfermeras a los pacientes más vulnerables, como son los mayores y enfermos crónicos, para realizar seguimiento de su salud y en especial en los días de mayor calor.Sanidad pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 900 102 112 para atender consultas y problemas de los ciudadanos relacionados con las altas temperaturas.Explicó que las consejerías de Sanidad y la de Políticas Sociales y Familia distribuirán folletos y carteles en los centros de salud y residencias de ancianos con consejos para afrontar las altas temperaturas. Y, añadió, por segundo año consecutivo, se contará con la colaboración de las oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid en la difusión de recomendaciones para cuidar su salud ante los problemas propios del estío y especialmente medidas preventivas.Manifestó que los ciudadanos interesados pueden suscribirse con el teléfono móvil a la recepción de mensajes SMS de las alertas, enviando el texto 'ALTACALOR' al 217035. Asimismo, la suscripción de estos avisos se puede realizar en 'www.madrid.org/calorysalud', que incluye la difusión de información a través del correo electrónico. Los seguidores de la red social Twitter también pueden seguir los mensajes de alerta por Ola de Calor desde los perfiles oficiales '@ComunidadMadrid' y '@012CMadrid'.En la web 'www.madrid.org/calorysalud', Sanidad incluye, de lunes a viernes, un 'Boletín de Ola de Calor' con las temperaturas previstas para cinco días. Además, dijo que el citado plan cuenta con tres niveles de riesgo en función de las temperaturas y su intensidad en el tiempo. El nivel de riesgo 0 o normalidad, representado por un sol verde, indica una situación de ausencia de riesgo y se establece cuando la temperatura máxima prevista para el día en curso y los cuatro días siguientes no supera los 36,5ºC. El nivel de riesgo 1 o precaución, representado por un sol amarillo, se activa cuando las temperaturas máximas previstas, bien para el día en curso o cualquiera de los cuatro días siguientes, es igual o superior a 36,6 ºC, siempre que no se supere dicha temperatura más de tres días consecutivos. Se informa de este nivel a la Red de Asistencia Sanitaria y a las instituciones responsables de la intervención (servicios sociales, ayuntamientos, etc.).El nivel de riesgo 2 o alto riesgo, representado por un sol rojo, se determina cuando se prevé para el día en curso o cualquiera de los cuatro días siguientes temperaturas iguales o superiores a 38,6 ºC, o bien marcan los 36,6 ºC o registros superiores durante cuatro días consecutivos. Se activa la alerta 2, alto riesgo, comunicando la situación a la Red de Asistencia Sanitaria y a las instituciones con competencia en servicios sociales y se precisa la intervención directa sobre la población vulnerable. Recordó que Sanidad recuerda la importancia de mantener una hidratación adecuada mediante la ingesta de abundantes líquidos y el consumo de alimentos ricos en agua, como fruta, ensaladas, gazpacho, etc. Las personas mayores deben beber al menos dos litros de agua al día, incluso sin sed. Finalmente, el consejero explicó que hay que evitar el ejercicio físico en las horas más calurosas del día y restringir los paseos especialmente entre las 12 y las 17 horas, procurando llevar prendas de tejidos naturales, ligeros y de colores claros. Los expertos insisten en que nunca se deje a una persona en un vehículo expuesto al sol, y en general que los ciudadanos estén pendientes de familiares, vecinos y personas vulnerables. En caso de que se esté tomando algún medicamento de manera habitual conviene consultar con el médico o farmacéutico por si fuera necesario ajustar las dosis. Ante emergencias causadas por el calor, se recuerda que hay que contactar con el 112.