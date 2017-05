LA ONU MEJORARÁ LAS ALERTAS TEMPRANAS PARA SALVAR VIDAS EN DESASTRES NATURALES

Etiquetas

- Con dos conferencias que tendrán lugar entre el lunes y el viernes en México. El cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos y los cambios demográficos dan lugar a cifras sin precedentes de personas expuestas a inundaciones, olas de calor y otros riesgos, por lo cual Naciones Unidas celebrará la próxima semana en Cancún (México) dos conferencias para mejorar los sistemas de alerta temprana multirriesgos y fortalecer la reducción del riesgo de desastres.Para hacer frente a todas estas dificultades crecientes se pondrá en marcha una campaña concertada con miras a mejorar las alertas emitidas en relación con conjuntos entrelazados de riesgos y a traducir esas alertas en medidas eficaces sobre el terreno.Así, el lunes y el martes de la próxima semana se celebrará la conferencia ‘Salvar vidas, reducir pérdidas’ con el impulso de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Unisdr, por sus siglas en inglés)) junto con un grupo de asociados, entre ellos el Banco Mundial. Sus conclusiones servirán de base a la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres de 2017, que tendrá lugar en Cancún del 24 al 26 de mayo.“Los fenómenos meteorológicos extremos afectan gravemente a los países de ingresos bajos y medianos en particular y menoscaban los esfuerzos para erradicar la pobreza. La adopción de un enfoque multirriesgos para las alertas tempranas potencia las medidas en el ámbito de la resiliencia a los desastres y el cambio climático, tanto desde el punto de vista económico como operativo. Los sistemas de alerta de un solo riesgo no siempre son asequibles o no se justifican por el nivel de riesgo”, afirmó Robert Glasser, jefe de la Unisdr.El secretario general de la OMM, Petteri Taalas, precisó que “una cosa es descifrar el tiempo que va a hacer y otra muy distinta anticipar las consecuencias que podría llevar aparejadas, que no se suelen conocer”. “Por ejemplo, un ciclón tropical constituye un único riesgo meteorológico, pero puede comportar una secuencia de efectos, como vientos fuertes, mareas de tempestad, inundaciones costeras o en tierra firme por precipitación intensa, que requieren una respuesta de los encargados de la gestión de desastres, las empresas de transporte y de servicios públicos, los sectores de la educación y la salud, y la sociedad civil”.Más del 80% de los desastres naturales están relacionados con el tiempo o el agua, por lo que los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales desempeñan una función esencial en la reducción de los riesgos de desastre.