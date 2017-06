LA ONU RECONOCE CUATRO ESTACIONES METEOROLÓGICAS CENTENARIAS DE ESPAÑA

Etiquetas

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia de la ONU especializada en el tiempo, el clima y el agua, ha reconocido oficialmente en la 69ª reunión de su Consejo Ejecutivo a cuatro estaciones meteorológicas centenarias de España: Daroca (Zaragoza), Tortosa (Tarragona), Izaña (Tenerife) y Madrid-Retiro.Estas cuatro estaciones están gestionadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y cumplen con los criterios establecidos por la OMM, entre ellos continuar en funcionamiento tras haberse puesto en marcha hace al menos un siglo, según informó este lunes el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.La OMM ha decidido reconocer un total de 60 estaciones centenarias en todo el mundo para poner de relieve su papel y ayudar a sus países a mantenerlas, ya que algunas están en riesgo de cierre o de pérdida de las normas básicas de observación. España es la nación con más observatorios reconocidos esta vez.Para ser propuestas y reconocidas como centenarias, cada estación debe cumplir una serie de criterios, como que se haya fundado hace al menos 100 años y que esté en funcionamiento en la actualidad; que los períodos de inactividad no sean superiores al 10% del tiempo, salvo en momentos de conflicto o desastres naturales, y que la estación no haya sufrido reubicaciones que hayan afectado a las características climatológicas. Estas estaciones, que suponen un patrimonio climático de gran valor en la vigilancia y la adaptación al cambio climático, también tienen que cumplir otros criterios que garanticen la obtención de datos de alta calidad y la continuidad de la actividad de la estación.ESTACIÓN POR ESTACIÓNLa estación de Madrid-Retiro funciona desde 1893, con 112 años completos y 11 incompletos en su serie de precipitación y 119 años completos y cuatro incompletos en la de temperatura. Está situada en el Parque del Retiro, en pleno corazón de Madrid y a 667 metros de altitud.La de Tortosa, cuyas series datan de 1905, cuenta con 109 años completos y dos incompletos de precipitación, y 111 años completos y tan sólo uno incompleto de temperatura. Esta estación se ubica en el municipio de Roquetes (Tarragona), a 50 metros de altitud y cerca del delta del Ebro.La de Daroca, cuyas series arrancan en 1909, dispone de 106 años completos y únicamente uno incompleto de precipitación, y 103 completos y cuatro incompletos de temperatura. Su ubicación, a 790 metros de altitud y en las murallas de la ciudad, es muy peculiar.Y la de Izaña funciona desde 1916 y tiene 94 años completos y seis incompletos de precipitación, mientras que la serie de temperatura cuenta con 92 años completos y siete incompletos. Está situada a 2.364 metros de altitud, en la isla canaria de Tenerife y muy cerca del pico del Teide. Actualmente, forma parte de la red de Vigilancia Atmosférica Global de la OMM, compuesta por alrededor de 30 estaciones en todo el mundo.Estas cuatro estaciones están equipadas con instrumentación manual y automática. En ellas se registran parámetros atmosféricos como presión atmosférica, temperatura del aire y del suelo, humedad, viento, visibilidad y radiación solar, entre otros. También se realizan observaciones de tipos de nubes, cobertura nubosa, insolación, tipos de meteoros, etc. Además, en Izaña, además se realizan mediciones de componentes atmosféricos relacionados con el cambio climático como los gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y otros)La Aemet cuenta actualmente con más de 3.000 estaciones con el fin de recabar información climatológica básica (temperaturas extremas, precipitación diaria y meteoros observados). Muchas son mantenidas y gestionadas por colaboradores altruistas. Otras son automáticas y permiten recabar información más completa y en tiempo real de varios parámetros atmosféricos, y las que disponen de programas de observación más extensos cuentan con la presencia de personal propio de la Aemet.