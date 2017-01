Tráfico moviliza a sus efectivos en toda la Región para evitar situaciones de riesgo en las carreteras

Etiquetas

Unos 200 efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil están movilizados para velar por la seguridad en las carreteras de la Región ante las nevadas que registra la Comunidad y que, con toda probabilidad, persistirán también durante la jornada de este jueves.

Desde la Jefatura Provincial, su máxima responsable, Virgina Jerez, recuerda a los conductores la conveniencia de consultar la Web de la DGT o llamar al teléfono 011 para saber el estado de las carreteras, así como que se eviten los desplazamientos por la red viaria siempre que sea necesario.

En caso de nevadas, los niveles previstos por la Dirección General de Tráfico son los siguientes. Verde, que comienza a nevar y supone la prohibición de pasar de 100 km/h en autopistas y autovías y de 80 km/h en el resto de vías. Los camiones deben circular por el carril derecho y tienen prohibido adelantar y hay que evitar los puertos de montaña.

Amarillo, calzada parcialmente cubierta. Prohibida la circulación a los camiones y los turismos y autobuses no deben pasar de 60 km/h. Evitar maniobras bruscas y en curvas y descensos, disminuir más la velocidad.

El rojo: carretera cubierta. Prohibido circular a vehículos articulados, camiones y autobuses y circulación permitida solo con cadenas o neumáticos de invierno. No rebasar a los vehículos inmovilizada.

El negro: prohibida la circulación. Riesgo de quedarse inmovilizado. Si se queda bloqueado, utilizar la calefacción y no abandonar el vehículo si no hay refugio. Para no obstaculizar, inmovilizar su vehículo lo más orillado posible.

Por otra parte, Jerez solicita a los conductores que no se detengan en los arcenes de las carreteras si no es completamente necesario y que se circule por el carril derecho, a fin de facilitar el paso de las quitanieves, las tareas de limpieza y mantenimiento de las vías.

Se ruega que se extreme la precaución, disminuyendo y adpatando la velocidad a las condiciones de adherencia del firme y a la visibilidad; así mismo, llevar siempre las luces encendidas, evitar frenadas bruscas, aumentar la distancia de seguridad y realizar las maniobras con movimientos suaves del volante.