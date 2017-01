La ola de frío llegará en las "próximas" horas a Extremadura, según la Aemet

Etiquetas

Los efectos de la ola de frío han comenzado a notarse desde este martes, 17 de enero, en el noreste peninsular, concretamente en Pirineos y Cataluña, con temperaturas que han caído entre 8 y 10 grados, y se espera que vaya avanzando "durante las próximas horas" hacía Extremadura, Portugal y Andalucía, según ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Alejandro Roa.

De este modo, la situación meteorologíca se prolongará hasta este sábado, 21 de enero, y se debe al "reforzamiento de las altas presiones" sobre el interior de Euroa y a la existencia de "bajas presiones" en el Mediterráneo, que está provocando la entrada de una masa de aire, de origen continental, más "seca y fría", que está dando lugar a la ola de frío que va a producir heladas en "casi toda la Península" con excepción de las zonas literales.

Así, el "resto" de la Península estará en situación de riesgo o riesgo importante por temperaturas mínimas que caerán respecto a mediodía de este martes entre 8 y 10 grados. La jornada del miércoles será la más fría en toda la Península, con temperaturas mínimas que alcanzarán los -15 grados centígrados en puntos del Pirineo y Sistema Ibérico y los -10 grados en localidades del centro como La Granja (Segovia) o Molina de Aragón (Guadalajara).

La situación se intensificará el jueves 19, lo que provocará una situación de nevadas significativas que comenzará en las provincias litorales del sureste en cotas en torno a los 300/500 metros y que se extenderá paulatinamente hacia las zonas limítrofes, al tiempo que la cota ascienda hasta situarse en torno a los 600/800 metros.

Las mayores nevadas se esperan en la sureste concretamente en las provincias de Murcia, Alicante, Valencia, Albacete, Almería, Granada y Jaén donde pueden alcanzar espesores de nieve de entre 10 y 20, según ha explicado Roa.

Roa ha incidido en que lo más significativo de la situación meteorológica de los próximos días es que "afectará a la mayor parte del territorio, porque el frío no será tan intenso, habrá temperaturas bajas pero tampoco extremas". De hecho, el viento no será fuerte, salvo en Pirineos, lo que hará que la sensación no será mucho más baja que la temperatura.

En la jornada de hoy, las temperatura se han mantenido estables respecto a este lunes, salvo en las provincias del sureste peninsular donde ha llegado ya la ola de frío. En Cataluña y Aragón la temperatura ha caído ya entre cinco y diez grados a mediodía de este martes, respecto a la misma hora de ayer, situación que se repetirá en la mayor parte de la Península en 24 horas.

Durante este viernes, se prevé que las temperaturas se suavicen y que se produzca un ascenso significativo de la cota de nieve, remitiendo las nevadas en las zonas litorales pero pudiendo extenderse hasta otras zonas del centro peninsular. El sábado 21 se iniciará la retirada de las precipitaciones, desde el interior hacia el litoral mediterráneo y Baleares, tendiendo la situación a remitir.