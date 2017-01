El 112 mantiene el nivel de alerta amarilla por bajas temperaturas hasta este jueves en Extremadura

Etiquetas

El Centro de Urgencias y Emergencias de Extremadura 112 mantiene este miércoles el nivel de alerta amarilla por bajas temperaturas en la región, según las previsiones facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, estará activada hasta este jueves, 19 de enero, a las 10,00 horas en Vegas del Guadiana en Badajoz y a las 12,00 horas en la zona norte de Cáceres, según informa el 112 en nota de prensa.

Hasta el momento, el 112 señala que no ha registrado ningún incidente al respecto pero ante las bajas temperaturas como consecuencia de la ola de frío que está afectando a Extremadura recomienda a los ciudadanos "extremar las precauciones".

Así, advierte de las placas de hielo que pueden formarse en las carreteras y en las zonas de montaña, en especial en zonas umbrías y en las primeras y últimas horas del día, por lo que recomienda "no viajar a no ser que sea estrictamente necesario" y, en caso de hacerlo, "no circular sin ir provistos de cadenas así como extremar la precaución y viajar con el depósito lleno y con un teléfono móvil con batería suficiente para, en caso de necesidad, comunicarse con el 112".

Igualmente, el Centro de Urgencias y Emergencias de Extremadura recomienda a todos los ciudadanos "no estar a la intemperie a las horas de más frío", así como abrigarse y utilizar prendas de abrigo y calzado adecuado, extremando estas precauciones si se va a pasar mucho tiempo en el exterior, o va a realizar deportes al aire libre o salidas al monte.

En casa tener material de calefacción, tener especial cuidado con braseros de picón, carbón o gas y extremar las precauciones en el caso de personas mayores y niños

Asimismo, solicita a los ayuntamientos que aumenten la vigilancia en sus localidades para impedir que personas indigentes o desfavorecidas pernocten en las calles para, de este modo, evitar episodios de hipotermias.

El 112 también insta a las fuerzas y cuerpos de seguridad y protección locales (Policía Local y Protección Civil) a que estén pendientes de las personas, en especial mayores, que vivan solos para que, en todo momento, se pueda saber de su estado y facilitarles medios para comunicarse, bien con los propios agentes o voluntarios, o con el Centro de Urgencias y Emergencias de la región.