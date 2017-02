El norte de la provincia de Cáceres, en aviso amarillo este viernes por nevadas

Etiquetas

El norte de la provincia de Cáceres permanece este viernes, 10 de febrero, en aviso amarillo por nevadas, que podrán acumular hasta 8 centímetros de nieve.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en el norte de la provincia de Cáceres desde las 00,00 horas de este viernes, y hasta las 00,00 horas del sábado, 11 febrero 2017 a las 00:00 hora oficial.

La cota de nieve se situará este viernes en torno a los 1.100 metros, según señala la Aemet y recoge Europa Press.

Ante esta previsión, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura aconseja a los ciudadanos no realizar viajes a no ser que sea necesario en cuyo caso es recomendable no viajar solo o hacerlo en transporte público.

En cualquier caso, señala que si va a viajar "es aconsejable llevar cadenas, el depósito de combustible del vehículo lleno y un teléfono móvil, además de evitar conducir de noche".

En casa, el 112 de Extremadura aconseja tener material de calefacción, linternas con las baterías cargadas y un teléfono para comunicarse, y si necesita algún tipo de asistencia, llamar al 112.