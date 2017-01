19 provincias en alerta este domingo por bajas temperaturas

Etiquetas

El 2017 ha llegado frío, muy frío. Terminan las Navidades y las vacaciones y la vuelta a la rutina va a ser más complicada con esta ola de frío polar. El otoño ha sido suave y el invierno ha pillado desprevenido a más de uno y las temperaturas van a seguir batiendo records, a la baja, en los próximos días. Mañana continúa la alerta por bajas temperaturas.

La AEMET ha activado el aviso en un total de 19 provincias en el centro y noreste peninsular. Esta noche los termómetros van a registrar temperaturas bajo cero en la mitad de la España, con mínimas en capitales de provincias de seis grados bajo cero, que serán mucho más bajas en zonas del interior. Habrá que abrigarse y mucho.

A estas gélidas temperaturas, marcadas por la ola de frío polar, hay que sumar la probabilidad de viento fuerte o con intervalos fuertes en el nordeste de Gerona, Menorca, y Canarias. Es probable además que llueva débilmente en los Pirineos, donde lo hará en forma de nieve, una circunstancia que agradecerán las estaciones de esquí, que de momento no están a pleno rendimiento.

También puede estar cubierto en en el litoral del sudeste peninsular, en Baleares y por la tarde, en el Cantábrico oriental y alto Ebro. Un día más se esperan nieblas en la Meseta Sur, depresiones de Huesca y Lérida e interior de Mallorca, una circunstancia que mantendrá muy bajos los termómetros.

Desde la Aemet se destaca la posibilidad de calima en las islas Canarias, único lugar de España en el que las mínimas superarán los dos dígitos. En el resto, lo que se espera son heladas en bastantes zonas del interior peninsular y más intensas en Pirineos. El aire polar está complicando y mucho el tiempo en España.

Marcada zona de deformación meridional asociada al bloqueo anticlónico de Azores provocando irrupción de aire polar en buena parte de Europa pic.twitter.com/3fBO0FpLm9 — AEMET_Navarra (@AEMET_Navarra) 7 de enero de 2017

Se han registrado las temperaturas más bajas del invierno Esta sábado las temperaturas ya han sido muy bajas tal y como muestra la tabla con los diez municipios más fríos según la AEMET. Todos con temperaturas inferiores a los 10º y la mínima del país más de -12º. Estos datos saltaban poco después a Twitter, donde muchos los usuarios miraban las estaciones meteorológicas de sus localidades y dejaban constancia del frío que habían pasado por la noche. Un ejemplo es en Álava, donde bajaron de los 10º negativos, igual que en Segovia.

Heladas intensas también en el interior de Palencia y en Pamplona donde a las nueve de la mañana aún mantenían los cinco grados bajo cero o Asturias, con una temperatura de 3,2º negativos en Gijón, algo poco usual.

El valor más bajo según las estaciones de la agencia asturianas ha sido en Somiedo, concretamente en La Pola,donde se han alcanzado los 4,6 grados bajo cero a las 7.00 de la mañana.

Temperaturas incluso por debajo de -2ºC y mucho hielo ahora mismo por #Oviedo#Asturias , hacía tiempo que no helaba así... pic.twitter.com/iixpimVbOF — Ángel Argüelles (@angelarg293) 7 de enero de 2017

Dos horas después, en el Campus de Viesques, en Gijón, se llegaba a los -3,2. Oviedo ha alcanzado los 1,1 bajo cero en la Aemet, aunque termómetros de otras zonas de la capital asturiana han llegado a registrar valores más bajos

Bajas temperaturas también en Madrid donde el dispositivo de invierno funciona a pleno rendimiento.

❄️ Esta madrugada va a hacer muuuuucho frío, sobre todo en el centro y mitad sur de la @ComunidadMadrid ☃️ pic.twitter.com/WDjaHQup3i — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 7 de enero de 2017

Y la situación parece que no va a mejorar la próxima semana ya que la AEMET ya avisa que se espera que las bajas temperaturas continúen.

Tendencia próxima semana: tiempo más frío de lo normal en general, para la época del año pic.twitter.com/CAQXe4BH1t — SINOBAS (@AEMET_SINOBAS) 7 de enero de 2017

Dos tercios de Europa están dentro del congelador

España no es la única que está sufriendo esta ola de frío polar, de hecho aquí de momento los termómetros no han bajado tanto. Los mayores problemas se están viviendo en el norte de Europa donde ya han muerto al menos 20 personas por las bajas temperaturas. Y la situación, de momento, no mejora como puede verse en los mapas. Dos tercios de Europa están en el congelador, como dicen los expertos.