Avisos por altas temperaturas este viernes en toda Andalucía menos Almería con nivel rojo en Córdoba y Jaén

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes el aviso de nivel rojo por temperaturas de hasta 44 grados en la campiña de Córdoba y en el Valle del Guadalquivir de la provincia de Jaén, entre las 12.00 y las 20.00 horas.

El calor marcará la jornada de este viernes en el resto de las provincias andaluzas, donde la Agencia también prevé avisos de diferentes tipos durante el mismo tramo horario, salvo en Almería.

En este sentido, será naranja el aviso en las provincias de Granada (Guadix y Baza y cuenca del Genil) y Jaén (Capital y Montes y Cazorla y Segura), donde pueden alcanzarse entre 41 y 43 grados. La misma situación se espera en las Sierras Norte y Sur y la campiña sevillanas y en las comarcas cordobesas de Sierra y Pedroches, donde las máximas podrán alcanzar entre 41 y 43 grados. En las comarcas onubenses de Aracena, el Andévalo y el Condado también habrá aviso amarillo por máximas de hasta 40 grados.

Por otro lado, la Aemet ha activado el aviso amarillo en la campiña gaditana y Grazalema, en las zonas de Antequera y Ronda (Málaga) y en la Alpujarra granadina por máximas de entre 38 y 39 grados entre las 12,00 y las 20,00 horas.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Emergencias 112 Andalucía realiza una serie de recomendaciones a la población ante los episodios de altas temperaturas, para intentar prevenir y evitar riesgos asociados al calor. La primera medida es conocer de forma precisa qué temperaturas se esperan para la jornada y mantenerse informados sobre las mismas a través de páginas oficiales (como la de la Aemet) y también a través de los medios de comunicación.

Lo más aconsejable en estos días de calor, siempre que sea posible, es no exponerse al sol en las horas centrales del día, no hacer esfuerzos físicos, deporte o actividades a las que no se esté acostumbrados. Si hay que salir a la calle, debe hacerse con gafas de sol, ropa ligera --por ejemplo, de algodón y lino-- y de colores claros y protegerse la cabeza con sombrero, gorra o sombrilla.

La hidratación es fundamental siempre pero lo es aún más cuando estamos expuestos a altas temperaturas como las de estos días. Es muy recomendable beber dos litros de agua y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, que lejos de refrescarnos conseguirán el efecto contrario. Hay que prestar especial atención a los niños, los mayores y los enfermos crónicos, colectivos más vulnerables. En ningún caso dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de un vehículo cerrado.

En casa, para mantener la estancia fresca desde Emergencias 112 Andalucía se aconseja mantener cerradas las ventanas y persianas que estén expuestas al sol y siempre que sea posible usar el aire acondicionado o el ventilador y, en caso de no disponer, permanecer en la estancia más fresca de la vivienda.

Para estos días de calor, la alimentación más recomendable es la basada en comidas frescas y ligeras, como frutas, verduras y legumbres --que también pueden cocinarse en platos fríos-- y evitar las comidas copiosas y calientes. Es muy importante respetar la cadena de frío y no consumir comida que haya estado expuesta al sol durante largo tiempo. Para los más pequeños de la casa, se deben preparar los biberones en el momento en el que vayan a ser consumidos.

Finalmente, en caso de cualquier emergencia, llamar siempre al teléfono 112, un servicio público, gratuito, disponible las 24 horas, los 365 días del año.