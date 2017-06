EL CALOR DEJA MÁS DE 20ºC POR LA NOCHE EN 30 PROVINCIAS Y MÁS DE 40ºC POR EL DÍA EN SIETE

Etiquetas

- Los termómetros se disparan a 42ºC por el día y 29,4ºC por la noche. El primer episodio de calor intenso del año en España, que comenzó el pasado sábado, se ha extendido por amplias zonas, de forma que 30 provincias han vivido ya al menos una noche tropical (es decir, cuando los termómetros no bajan de 20 grados) y siete provincias se han calentado a más de 40 grados durante el día.El marcado recalentamiento de la masa de aire estacionada sobre el interior de la península debido a la estabilidad atmosférica y a la insolación se ha notado en los últimos días antes de lo normal en numerosas áreas no sólo de la península, sino también de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogidos por Servimedia, este lunes fue el día más caluroso en lo que va de año porque los termómetros superaron los 40 grados en siete provincias: Badajoz, Cáceres, Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla y Toledo.Los valores más altos corresponden a Mérida (Badajoz), con 42,0ºC; Andújar (Jaén), con 41,8; Córdoba, con 41,4; El Granado (Huelva), con 41,2; Plasencia (Cáceres), con 41,0. En Sevilla, los termómetros llegaron a 40,4 en Oropesa, y en Sevilla, a 40,1 en Carmona.Pero este lunes no fue el primer día del año en que se superaron los 40 grados, sino el pasado domingo, cuando se registraron 41,2ºC en Andújar, y 41,0 en Montoro (Córdoba).NOCHES TROPICALESPor otro lado, las primeras noches tropicales no han llegado debido al actual episodio de calor, sino que ya el martes de la semana pasada hubo zonas en las que los termómetros no bajaron de los 20 grados, como Ceuta (21,9ºC), Málaga (20,3) y varios puntos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.La noche más cálida del pasado miércoles se vivió en San Javier (Murcia), con 21,3ºC; el jueves en Osuna (Sevilla), con 23,4; el viernes en Arroyo del Ojanco (Jaén), con 22,6; el sábado nuevamente en Osuna, con 21,6; el domingo en Castuera (Badajoz), con 24,3, y este lunes en Plasencia (Cáceres), con 25,0.La noche más tropical en lo que va de año tuvo lugar en la madrugada de este martes, cuando un total de 196 observatorios de 30 provincias, Ceuta y Melilla estuvieron por encima de los 20 grados, con los valores más altos en Puertollano (Ciudad Real), con 29,4ºC, y Valverde del Fresno (Cáceres), con 26,5. En esa relación aparecen capitales como Almería (25,0), Jaén (24,6), Cáceres (24,0), Madrid y Segovia (23,1), Badajoz (22,8), Zamora (22,2), Salamanca (21,8); Barcelona, Huesca y Toledo (21,6); Cádiz (21,5), Melilla (21,5), Málaga y Valladolid (21,3), Las Palmas de Gran Canaria (21,2), Palma de Mallorca (20,7), Zaragoza (20,6), Huelva (20,5), Sevilla (20,2), Ceuta (20,1) y Alicante (20.0).AVISOS EN 28 PROVINCIASPor otro lado, el calor sofocante previsto para este martes ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos en 28 provincias de 10 comunidades autónomas y se extienden a Baleares por primera vez este año. Badajoz tiene el aviso naranja (riesgo importante para hacer actividades al aire libre) en las horas centrales del día porque los termómetros llegarán a los 40 grados. La predicción de la Aemet indica que las temperaturas ascenderán este martes en el norte de Galicia y el área cantábrica, lo que será localmente notable en el Cantábrico oriental, Navarra y el alto Ebro, y descenderán en el golfo de Cádiz.Las temperaturas seguirán siendo significativamente altas en gran parte del interior peninsular, especialmente en los valles del cuadrante suroeste, y en Baleares. Las capitales más calurosas de hoy serán Badajoz y Córdoba (40ºC); Cáceres, Ciudad Real, Granada, Jaén y Toledo (39), y Guadalajara, Lleida, Madrid, Sevilla, Valladolid y Zaragoza (37).