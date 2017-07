LA OLA DE CALOR ROMPE SEIS RÉCORDS HISTÓRICOS DE ALTAS TEMPERATURAS

Etiquetas

- Los 46,9 grados del aeropuerto de Córdoba, la máxima registrada en España desde que hay registros. La ola de calor que desde el pasado miércoles asola el centro y sur peninsular acabó ayer con seis récords históricos de altas temperaturas en los observatorios del aeropuerto de Córdoba y de Armilla (Granada), y en los de Badajoz, Cáceres, Ciudad Real y Jaén, según informó este viernes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)."El aeropuerto de Córdoba alcanzó una máxima ayer de 46,9 grados, máxima no sólo de ese observatorio, sino que se convierte en la temperatura máxima que se ha registrado nunca en una estación de nuestra red climatológica principal. Es un récord a nivel nacional de temperatura en España, desde los registros de 1971. La anterior máxima de este observatorio es del año 1995, con 46,6º grados", explicó a Servimedia Delia Gutiérrez, portavoz de la Aemet.Pero hay más récords de temperatura pulverizados, como el de Badajoz que "ayer registro 45,4 grados y que su récord de temperatura estaba en 44,8º del año 2003. En Cáceres se registraron ayer 43,2 grados y el récord estaba en 42,6 grados del año 2005. En Ciudad Real, la temperatura alcanzada fue de 43,7 y su récord estaba en 43,4 grados del año 1995. El aeropuerto de la base de Armilla, en Granada, registró ayer 43,5º C y su récord anterior estaba en 42,8, del año 1935", destacó la portavoz de la Aemet. Jaén también entra en este ránking de récords rotos por el calor. Ayer tuvo 44,4 grados y su último récord de máxima estaba en los 42,8 grados del año 2012. Teruel, por su parte, igualó su anterior récord de 40,2 grados del año 2012. "Todos estos datos confirman que ayer fue el día de mayor apogeo de esta primera ola de calor del verano, que, a partir de hoy comienza a aflojar, aunque aún hay dos provincia, Córdoba y Jaén en alerta roja por temperaturas extremas y otras 13 en alerta naranja. Mañana ya no habrá avisos de color rojo en España, pero sí de color naranja en 11 provincias", informó Gutiérrez."El alivio es muy débil, pero a partir del sábado y del domingo, en las zonas más castigadas, en el centro y el sur, bajarán como cuatro grados las temperaturas, que, por el contrario, comenzarán a subir en el norte peninsular, que hasta ahora se habían salvado del calor", concluyó la portavoz de la Aemet.