LLEGAN LLUVIAS Y SE VAN LAS HELADAS

Etiquetas

Un frente traerá mañana lluvias en el noreste de España, en Cantabria, País Vasco, Navarra y Aragón, y en algunos puntos de estas zonas las precipitaciones serán en forma de nieve. En el resto de la Península, subirán las temperaturas y dejará de helar, al menos, durante tres días."El noreste tendrá mañana lluvias y avisos de nieve, sobre todo, en los Pirineos. Se registrarán hasta 20 centímetros de nieve, mañana y 10, el miércoles. También hay avisos por lluvia en Guipúzcoa y Navarra porque se pueden acumular 40 litros y cantidades similares en Cantabria. Asimismo, se esperan fuentes vientos en Pirineos, valle del Ebro y fenómenos costeros en Baleares y Cantábrico. En el resto, suben las temperaturas, que alcanzarán valores poco habituales para la época del año y habrá pocas nubes", explicó Alejandro Roa, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a Servimedia. "El miércoles seguirá lloviendo, pero con menor intensidad en el noreste, y las temperaturas seguirán en valores altos para la época, con lo cual no habrá grandes heladas", agregó el portavoz de la Aemet.Roa explicó que no se ha dado ninguna "efeméride, esto es, nuevo récrod de temperaturas bajas", aunque ayer, domingo, en Cuellar (Segovia) se registraron -11,2º, en Aranda del Duero, -10,4º y el sábado, que fue más frío, el termómetro marcó -12,4º en Cubillo de Ebro (Cantabria). "Temperaturas bajas, pero no de récord, en comparación con otros años", puntualizó.A partir del viernes, volverá el frío y las heladas, los -10º en ambas Castillas e incluso en Madrid se podían registrar los -2º en la zona metropolitana.