MAÑANA PODRÍA NEVAR EN MADRID DESPUÉS DE DOS AÑOS

- Hace 45 días que no llueve en la capital. El tiempo invernal que afecta a buena parte de España podría dejar este viernes nevadas débiles en la ciudad de Madrid, donde hace dos años que no nieva, y estas precipitaciones podrían verse también en el resto de la región.Fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señalaron este jueves a Servimedia que la última vez que hubo precipitaciones en Madrid fue el pasado 5 de diciembre (es decir, hace 45 días), cuando llovió escasamente y se recogieron 0,2 litros por metro cuadrado en los observatorios del Retiro y de Ciudad Universitaria, y que el día anterior se registraron 13,5 litros.Además, estas fuentes apuntaron que en Madrid no nieva desde el 19 de enero de 2015, es decir, hace dos años, aunque entonces la nieve no cuajó, circunstancia que sí ocurrió el 27 de febrero de 2013, cuando hubo un centímetro de grosor.“Es posible que este viernes haya aguanieve. En principio, cuajaría poco, pero no se descarta. Lo más problemático para el área metropolitana sería durante la madrugada”, añadieron.La predicción de la Aemet indica que este viernes se esperan nevadas débiles, que serán algo más intensas en la sierra. El cielo estará nuboso o cubierto y la cota de nieve estará situada en torno a entre 500 y 600 metros hasta media mañana, puesto que después subirá a entre 800 y 900 metros.Las temperaturas mínimas irán en claro aumento y se mantendrán las heladas débiles en la sierra durante la madrugada y en las primeras horas tras el amanecer, mientras que las máximas descenderán entre uno y tres grados.La Aemet ha activado el aviso amarillo (riesgo para hacer actividades al aire libre) en la sierra madrileña entre las 3.00 y las 18.00 horas, donde podrían acumularse hasta cinco centímetros de espesor de nieve, y en el resto de la región (área metropolitana, Corredor del Henares, sur, oeste y Las Vegas) desde esta medianoche hasta las 14.00 horas, lugares donde se acumularían hasta dos centímetros de grosor.