LAS NOCHES TROPICALES HAN LLEGADO YA A 14 PROVINCIAS UN MES ANTES DEL VERANO

Etiquetas

- Desde Cantabria hasta Barcelona, Cádiz y Canarias. Las altas temperaturas de los últimos días han traído las primeras noches tropicales del año a zonas de 14 provincias, situadas tan al norte como Cantabria, al este como Barcelona y al sur como Cádiz, así como en Canarias, cuando queda poco menos de un mes para la llegada del verano.Los meteorólogos emplean la expresión noche tropical para designar a las jornadas en las que las temperaturas mínimas no bajan de 20 grados centígrados, mientras que la noche ecuatorial es la que tiene valores igual o superiores a 25 grados.Los datos recogidos por las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a los que tuvo acceso Servimedia, indican que durante toda esta semana siempre ha habido noches tropicales en varios lugares de Canarias.La primera noche tropical del año en la península llegó en la madrugada del pasado domingo, cuando puntos de siete provincias estuvieron a al menos 20 grados como mínimo: Cádiz (22,0 en San José del Valle; 21,3 en El Bosque; 20,3 en Cádiz, y 20,0 en Olvera), Sevilla (21,7 en Las Cabezas de San Juan; 21,6 en Osuna; 20,3 en Carmona, y 20,2 en Fuentes de Andalucía), Córdoba (21,4 en Priego de Córdoba; 20,5 en Benamejí, y 20,0 en Aguilar de la Frontera), Badajoz (20,9 en Alburquerque), Cáceres (20,2 en Cañaveral), Jaén (20,2 en la capital) y Almería (20,1 en el cabo de Gata).Y la segunda noche tropical de 2017 en la península apareció en la pasada madrugada en 10 provincias, concretamente en Almería (23,7 en el cabo de Gata; 23,1 en el aeropuerto; 21,1 en Carboneras, y 20,3 en El Ejido), Jaén (22,8 en la capital; 21,4 en Linares; 20,2 en Bailén, y 20,0 en Baeza), Barcelona (21,9 en la capital), Cáceres (21,8 en Cañaveral; 20,7 en Zarza la Mayor; 20,6 en Brozas, y 20,5 en Plasencia), Badajoz (21,6 en Alburquerque, y 21,4 en Castuera), Sevilla (21,5 en Osuna), Cantabria (21,0 en Soba), Ciudad Real (20,7 en Puertollano, y 20,2 en Almadén), Zamora (20,4 en Peñausende) y Toledo (20,0 en Castillo de Bayuela).En cuanto a Canarias, las temperaturas de las primeras horas de este jueves no bajaron de 20,8 en el aeropuerto de Fuerteventura; 20,5 en el aeropuerto de Tenerife Sur y Tuineje; 20,4 en Las Palmas de Gran Canaria; 20,3 en San Sebastián de la Gomera, Agaete y Mapalomas; 20,2 en Santa Cruz de Tenerife y el aeropuerto de El Hierro; 20,1 en La Aldea de San Nicolás y Yaiza Playa Blanca, y 20,0 en Anaga y La Oliva.Así pues, en esta recta final de mayo ya hay 14 provincias que han vivido noches que no han bajado de los 20 grados: Almería, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo y Zamora.Además, esta circunstancia ha llegado ya a seis capitales: Almería, Barcelona, Cádiz, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.