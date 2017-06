LA PRIMERA OLA DE CALOR DEL AÑO LLEGA ESTE JUEVES, CON 42 GRADOS EN EL SUROESTE

Etiquetas

- Será la 46º en España en lo que va de siglo y la segunda más tempranera del registro histórico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señaló este martes que el actual episodio de altas temperaturas, que comenzó el pasado sábado, se elevará a la categoría de ola de calor a partir del próximo jueves y al menos hasta el domingo en el cuadrante suroeste de la península.La Aemet indicó en un aviso especial que las actuales condiciones atmosféricas vienen marcadas por una intensa insolación que favorece el recalentamiento de una masa de aire estacionaria sobre el interior de la península. Esta situación meteorológica sin cambios en la masa de aire se mantendrá al menos hasta el principio de la semana que viene, por lo que continuará el episodio de altas temperaturas con temperaturas que podrán superar los 35 grados en numerosos puntos de la península y Baleares.La Aemet precisó que entre este jueves y el próximo domingo se producirá la primera ola de calor del año en el cuadrante suroccidental de la península, que se verá afectado “de forma muy notoria” por las altas temperaturas.Entonces, las temperaturas alcanzarán durante el día valores en torno a los 40 grados por el día y no desciendan de los 20 grados por la noche.Los valores serán aún más extremos en las cuencas del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, donde hay una alta probabilidad de que las temperaturas máximas superen los 42 grados y las mínimas no desciendan de 25.Para que se califique como ola de calor debe haber temperaturas extremas, afectar al menos a un 10% del territorio y que dure más de tres días, requisitos que se cumplirán a partir de este jueves. LA SEGUNDA MÁS ADELANTADA La ola de calor del próximo jueves será la segunda más adelantada desde 1975, año en que comienza el registro histórico de la la Aemet sobre estos fenómenos. La más tempranera se produjo en 1981, cuando hubo una entre el 11 y el 16 de junio que afectó a 20 provincias.Por otro lado, las olas de calor han afectado 45 veces a España en lo que va de siglo, de las cuales 24 se han registraro en la península, Baleares, Ceuta y Melilla, y 21 en Canarias, según un estudio elaborado por el Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de la Agencia Estatal de la Aemet. La Aemet define ola de calor como un episodio de al menos tres días consecutivos en el que como mínimo el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo entre 1971 y 2000. Para realizar el estudio de las olas de calor, recogido por Servimedia, la Aemet ha seleccionado 137 estaciones meteorológicas (de las que seis pertenecen a Canarias) conforme a requisitos como su funcionamiento en la actualidad, su antigüedad y su distribución. El trabajo abarca las olas de calor registradas en España desde 1975 y señala que desde entonces ha habido un total de 88 (51 en la península, Baleares, Ceuta y Melilla, y 37 en Canarias). Acotando un poco más en el tiempo, en este siglo se han producido 45 olas de calor. El estudio precisa que “en muchas ocasiones” hay “una tendencia a exagerar” sobre este fenómeno porque “en verano es normal que haga calor” y no se puede hablar de ola de calor cuando las temperaturas, aun siendo altas o incluso muy altas, sean relativamente habituales en el periodo estival. Por ejemplo, en Sevilla aproximadamente en el 60% de los días de julio y agosto hay máximas por encima de 35ºC y un 25% por encima de 38ºC, por lo que un día con una máxima de 38ºC en la capital andaluza será un día muy caluroso, pero no lo suficiente para ser candidato a ola de frío en esta localidad. Por el contrario, la temperatura máxima absoluta en Molina de Aragón (Guadalajara) hasta la fecha es precisamente 38ºC, por lo que un día con esa temperatura sí podría formar parte de un episodio de ola de calor . Además, Meteorología tiene en cuenta la “anomalía de la ola”, que consiste en la media de las anomalías máximas para el día más cálido de cada estación que registra ola de calor respecto a su temperatura umbral, y la "temperatura máxima de la ola", esto es, la media de las máximas para el día más cálido como dato representativo. LAS MÁS DURADERAS, INTENSAS Y EXTENDIDAS Teniendo en cuenta estos criterios, en España se han registrado 88 olas de calor desde 1975 . Los veranos con más episodios de este tipo son los de 1991 y 2016, con cuatro en la península, Baleares, Ceuta y Melilla, y 2004 y 2012, con cuatro en Canarias. La ola de calor más duradera en estos 41 años ocurrió entre el 27 de junio y el 22 de julio de 2016 (26 días); del 30 de julio al 14 de agosto de 2003, en ambos casos en la península, Baleares, Ceuta y Melilla (16 días), y del 28 de agosto al 10 de septiembre de 1976 en Canarias (14 jornadas). La más intensa en la península, Baleares, Ceuta y Melilla tuvo lugar del 11 al 16 de agosto de 1987, cuando se contabilizó una anomalía térmica de 4ºC, pero la mayoría se han registrado en Canarias, con anomalías de 7,1ºC entre el 25 y el 27 de junio de 2012; 6,9ºC del 23 al 29 de julio de 2004; 6,8ºC entre el 28 y el 31 de julio de 2007 y 6,7ºC del 7 al 16 de septiembre de 1987. La más extendida se produjo del 8 al 11 de agosto de 2012, ya que afectó a 40 provincias, y la temperatura máxima de la ola más elevada ocurrió en la de entre el 13 y el 16 de julio de 1975, con 40,4ºC.