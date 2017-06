SANIDAD FIJA EN 40 GRADOS EL UMBRAL DE RIESGO POR CALOR EN CÓRDOBA, MÁLAGA Y SEVILLA

Etiquetas

- Activa el Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad activó este jueves el Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los Efectos del Exceso de Temperaturas y fija los umbrales máximos de riesgo en 40 grados en Córdoba, Málaga y Sevilla, y 38 en Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo.Como en años anteriores, esta iniciativa está enmarcada en el Plan Verano del Gobierno e incluye un decálogo de recomendaciones a seguir durante el periodo estival para prevenir los efectos de las altas temperaturas. El Plan Nacional de Acciones Preventivas permanecerá activado desde el 1 de junio hasta el próximo 15 de septiembre.El objetivo del Plan Nacional es prevenir y mitigar los efectos negativos que el calor excesivo puede tener sobre la salud de los ciudadanos, especialmente en los grupos de riesgo o más vulnerables, como ancianos, niños y enfermos crónicos, así como en las personas que trabajan o realizan esfuerzos al aire libre. Una de las actuaciones prioritarias del Plan es la de alertar a las autoridades sanitarias y a los ciudadanos con la suficiente antelación de posibles situaciones de riesgo. Para ello, el departamento dirigido por Dolors Montserrat facilitará diariamente a las comunidades autónomas las predicciones de temperaturas (máximas y mínimas) elaboradas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El Plan tiene en cuenta las siguientes variables meteorológicas: temperaturas máximas y mínimas previstas a cinco días, temperaturas máximas y mínimas registradas el día anterior al de la fecha de la predicción, y temperaturas umbrales máximas y mínimas, establecidas por estudios epidemiológicos que han permitido relacionar el exceso de temperatura y la mortalidad. Y cuenta con cuatro niveles: 0 (verde), de ausencia de riesgo, se da cuando se prevé que en ningún día de los siguientes cinco días consecutivos sean superadas las temperaturas umbrales; nivel 1 (amarillo), de bajo riesgo, cuando se espera que uno o dos días de las siguientes cinco jornadas consecutivas sean superadas las temperaturas umbrales; nivel 2 (naranja), de riesgo medio, cuando se prevé que se superen tres o cuatro días de los cinco siguientes, y nivel 3 (rojo), cuando se espera que se superen las temperaturas umbrales en cada uno de los cinco días siguientes. Las temperaturas umbrales máximas más elevadas son 40 grados en Córdoba, Málaga y Sevilla, y 38 en Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, y las más bajas se sitúan en 26 grados en A Coruña y 30 en Asturias, Guipúzcoa, Pontevedra y Vizcaya.Y por las noches, las temperaturas umbrales mínimas más destacadas son 26ºC en Ciudad Real y Málaga, y 24 en Alicante, Barcelona, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo y Valencia, en tanto que basta con 14ºC para activar la alerta en Teruel; 15,8 en Soria y 16 en Burgos, Guadalajara, León, Salamanca y Zamora.DECÁLOGOPara minimizar los daños que estas personas pueden sufrir, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad difundió en un decálogo de recomendaciones generales, entre ellas beber agua o líquidos con frecuencia, aunque no se sienta sed y con independencia de la actividad física que se realice; no abusar de las bebidas con cafeína, alcohol o grandes cantidades de azúcar, ya que pueden hacer perder más líquido corporal, y prestar una especial atención a bebés y niños pequeños, mayores y personas con enfermedades que puedan agravarse con el calor y la deshidratación, como las patologías cardíacas.Permanecer el mayor riesgo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refrescarse cada vez que se necesite; reducir la actividad física y evitar practicar deportes al aire libre en las horas más calurosas (de 12.00 a 17.00), y usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar son otros consejos.No dejar nunca a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado (especialmente a niños, ancianos o enfermos crónicos), ir al médico ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas, mantener las medicinas en un lugar fresco porque el calor puede alterar su composición y sus efectos, y hacer comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, zumos, etc.) completan el decálogo.