LAS TEMPERATURAS SE DESPLOMAN EN MEDIA ESPAÑA

Etiquetas

El tiempo estable de estos primeros días se mayo cambiará de forma brusca este viernes en la mayor parte de la mitad oeste peninsular por la llegada de un frente atlántico que traerá tormentas y una caída de hasta 12 grados en los termómetros.Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hoy se producirá un cambio importante en el tiempo porque entrará una masa de aire muy fría que hará que las temperaturas se desplomen, sobre todo en toda la fachada atlántica, y traerá precipitaciones tormentosas en toda la península salvo en la costa mediterránea. Afectará a casi todo el país, salvo la zona de Levante y Canarias.Entre las capitales de provincia, el descenso térmico de este viernes será extraordinario en Ourense (12 grados menos) y notable en Ciudad Real, Pontevedra, Salamanca y Zamora (9); Córdoba y Lugo (8); A Coruña, Ávila, Badajoz, León y Toledo (7); Cáceres, Jaén, Segovia, Sevilla y Valladolid (6), y Granada, Madrid y Palencia (5).Las temperaturas máximas llegarán a 30ºC en Murcia, 29ºC en Palma de Mallorca, 28ºC en Granada y 27ºC en Bilbao, mientras que hará menos calor en Ávila y Pontevedra (18ºC), y A Coruña, León y Salamanca (19ºC).Las precipitaciones de este viernes no serán abundantes, pero sí estarán acompañadas de tormenta en algunos puntos, y las mayores cantidades caerán en Galicia, Asturias y el sur del Sistema Central.El descenso de temperaturas continuará el sábado en el tercio central peninsular, pero no será tan acusada como este viernes, y las precipitaciones se concentrarán ese día en el tercio norte de la península.Canarias se queda al margen de ese cambio brusco en el tiempo, puesto que se esperan precipitaciones en las islas occidentales este viernes, en tanto que las temperaturas no variarán mucho.El domingo habrá otra vez una mejoría bastante clara, volverán a subir las temperaturas y las lluvias cesarán, y esta situación podría continuar durante el lunes de la próxima semana.