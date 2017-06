Una fuerte insolación provoca esta semana altas temperaturas en Andalucía con valores hasta 8ºC por encima de lo normal

Etiquetas

La estabilidad atmosférica y una fuerte insolación propia de esta época del año provocarán en Andalucía altas temperaturas que, en algunos casos, podrán ir hasta ocho grados más de lo acostumbrado por estas fechas en las máximas, como es el caso de Sevilla, que junto a Córdoba y Jaén ha iniciado la semana con alerta naranja por este motivo.

En declaraciones a Europa Press, el delegado de la Agencia Estatal de Meteolorogía (Aemet) en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Fernando López Cotín, ha señalado que este lunes puede fijarse como el posible tipo más alto, con los termómetros superando los 40 grados, mientras que en próximos días irá descendiendo para remontar de nuevo a finales de semana.

En los compases iniciales de la semana, el valor está afectando sobre todo a las provincias del Valle del Guadalquivir, la Campiña y la Vega, mientras que, según López Cotín, a partir de este martes la situación irá limitándose hacia el interior, a Córdoba y Jaén.

Esta situación --que no cabe ser calificada como 'ola de calor' ante la falta de recurrencia en el tiempo y el no haber alcanzado determinados umbrales-- no se da, por contra, en las zonas de litoral, donde, de hecho, en algunos lugares como Málaga se han dado temperaturas por debajo de lo normal en las últimas horas.

Según las previsiones, en Sevilla el martes habrá 37ºC de máxima y 22ºC de mínima; el miércoles, 35ºC de máxima y 21ºC de mínima; el jueves, 38ºC de máxima y 20ºC de mínima; y el viernes, 40ºC de máxima y 23ºC de mínima.