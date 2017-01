Las temperaturas mínimas llegarán a los -12 grados en las próximas horas en las zonas montañosas de CyL

Etiquetas

La Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha avisado de la aparición de fenómenos meteorológicos adversos en forma de temperaturas mínimas que podrán llegar a los -12 grados centígrados en algunas zonas de la Comunidad Autónoma.

En concreto y según el aviso recogido por Europa Press, se espera un "descenso notable" de las temperaturas durante este día miércoles con heladas generalizadas, fuertes y persistentes en zonas altas. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los -7 grados en zonas del interior y meseta y podrán alcanzar de forma puntual los -9 grados hasta llegar a los -12 en zonas montañosas debido a la entrada de aire continental "muy frío".

"Las máximas caerán notablemente ya que no superarán los 0º C en zonas de montaña, alcanzando los 5º C en la meseta", han explicado desde la Agencia de Protección Civil.

Por su parte, en la jornada de mañana continuará el descenso de las temperaturas en toda la Comunidad, tanto de las máximas como de las mínimas, con heladas generalizadas localmente fuertes. Las temperaturas mínimas podrán superar los -12 grados en zonas montañosas mientras que en la meseta superarán puntualmente los -9 grados. En cuanto a las máximas alcanzarán los 6 grados en el interior de la Región y se mantendrán en torno a los 0 grados en las zonas de montaña.

La Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha informado de que esta situación tenderá a remitir de cara a finales de semana.

Por provincias, en Ávila se prevén mínimas que podrían alcanzar los -11 grados en el sistema Central y los -8 en la Meseta mientras que en Burgos se esperan temperaturas mínimas que podrían alcanzar entre los -9 grados en la cordillera Cantábrica y los -12 grados en el sistema Ibérico y hasta -7 grados en el resto de la provincia.

En el caso de León se prevén mínimas de hasta -12 grados en la cordillera Cantábrica y de hasta -7 grados en el resto de la provincia mientras que en Palencia habrá mínimas de hasta -9 grados en la cordillera Cantábrica y de hasta -7 grados en el resto de la provincia.

Por su parte, en Salamanca las mínimas podrían alcanzar los -9 grados en el sistema Central y hasta -8 grados en la Meseta, en Segovia las mínimas alcanzarán los -11º C en el sistema Central y los -9º C en la Meseta y en Soria oscilarán entre los -9 grados y los -12 grados en los sistemas Ibérico y Central y hasta -10º C en la Meseta.

Finalmente, en Valladolid las mínimas que podrían alcanzar los -7 grados en la provincia y en Zamora podrían alcanzar los -11º C en Sanabria y los -7º C en la Meseta.