EL 99% DE LOS CORALES SE BLANQUEARÁN CADA AÑO SI NO BAJAN LAS EMISIONES CONTAMINANTES

- La decoloración masiva llegaría en 2043. El 99% de los arrecifes de coral del planeta sufrirán blanqueamiento severo cada año durante este siglo si continúan las tendencias actuales de emisiones de gases de efecto invernadero y no se cumple el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de temperatura del planeta a cerca de 1,5ºC con respecto a los niveles de la era preindustrial.Así se desprende de una investigación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), la Escuela de Ciencia Marina y Atmosférica Rosenstiel de la Universidad de Miami (Estados Unidos) y la organización ecologista WWF. El estudio, publicado en la revista ‘Scientific Reports’, se basa en proyecciones en alta resolución basadas en modelos climáticos globales que predicen cuándo y dónde se producirán las decoloraciones de los arrecifes de coral, que suponen la mayor amenaza para uno de los ecosistemas más importantes de la Tierra. Los arrecifes de coral, que ya están amenazados por la sobrepesca y el turismo, son especialmente vulnerables al cambio climático porque se ven fácilmente afectados por el calentamiento del agua.Cuando la temperatura del mar sube, las algas que dan a los corales sus colores brillantes dejan a su huésped y hacen que estos se vean blancos; de ahí la expresión ‘blanqueamiento de coral’. La pérdida de las algas, que proporcionan a los corales gran parte de su energía, hace que estos sean vulnerables a la inanición y a las enfermedades. Entre 2014 y 2016 se produjo el episodio de blanqueamiento coralino mundial más largo jamás registrado, que mató a los corales en una escala sin precedentes. El año pasado, la decoloración alcanzó al 90% de los corales en la Gran Barrera de Coral (Australia) y mató más del 20% de ellos. LOS PRIMEROS EN BLANQUEARSE Las proyecciones del estudio muestran que los arrecifes de Taiwán y de alrededor de las Islas Turcas y Caicos (al sureste de Bahamas y al norte de Haití y la República Dominicana) estarán entre los primeros en experimentar el blanqueamiento anual, en tanto que otros, como los de las costas de Bahréin, Chile y la Polinesia Francesa, serán golpeados más tarde. "Estas predicciones son un tesoro para aquellos que están luchando para proteger uno de los ecosistemas más magníficos e importantes del mundo de los estragos del cambio climático", apunta Erik Solheim, director de Medio Ambiente de la ONU, quien añade: "Permiten que los conservacionistas y los gobiernos prioricen la protección de los arrecifes que aún pueden tener tiempo para aclimatarse a nuestros mares que se calientan”. El estudio indica que, si continúan las tendencias actuales de emisiones contaminantes y el mundo no logra reducirlas, el blanqueamiento severo ocurrirá cada año en el 99% de los arrecifes del mundo dentro de este siglo. Los investigadores indican que el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5ºC ofrece un espacio más seguro, pero no totalmente seguro, para los arrecifes de coral, ya más de tres cuartas partes de los arrecifes de coral del mundo se blanquearán cada año antes de 2070 incluso si las reducciones de emisiones mejoran los compromisos de los países. Se necesitan al menos cinco años para que un arrecife se recupere de un solo episodio de blanqueamiento. "El blanqueo de cada año causaría invariablemente grandes cambios en la función ecológica de los ecosistemas de arrecifes de coral", señala Ruben van Hooidonk, líder del estudio y miembro de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) y de la Universidad de Miami, que recalca: "Además, el blanqueo anual reducirá considerablemente la capacidad de los arrecifes de coral para proporcionar bienes y servicios, como la pesca y la protección costera, a las comunidades humanas". LAS PROYECCIONES El estudio muestra que, de promedio, los arrecifes del mundo empezarán a sufrir el blanqueamiento anual en 2043. Alrededor de un 5% de ellos serán afectados una década o más antes, mientras que cerca de un 11% lo estarán una década o más después de esa fecha. Si las reducciones de emisiones superan las promesas hechas por los países en virtud del Acuerdo de París, los arrecifes de coral tendrían otros 11 años, por término medio, para adaptarse a los mares que se calientan antes de ser afectados por el blanqueo anual. En el caso de que esas reducciones de emisiones se hagan realidad, muchos arrecifes de alta y baja latitud en Australia, el Pacífico Sur, la India, el Triángulo de Coral y el Arrecife de Florida tendrán al menos 25 años más antes de que se produzca el blanqueo anual.Sin embargo, los de cerca del ecuador experimentarán el blanqueamiento anual mucho antes, incluso si las promesas de reducciones de emisiones llegan a hacerse realidad. Predecir cuándo y dónde ocurrirá el blanqueo anual ayudará a los responsables de la formulación de políticas y a los conservacionistas a decidir qué arrecifes priorizar. "Los arrecifes que sufrirán el blanqueamiento anual más tarde, conocidos como refugios climáticos, son las principales prioridades porque tienen más tiempo para responder positivamente a los esfuerzos que buscan reducir la vulnerabilidad al blanqueo", subraya Van Hooidonk, quien apunta que esos esfuerzos incluyen la reducción de la contaminación terrestre, la detención de la sobrepesca y la prevención de los daños causados por el turismo. Conocidas como las ‘ciudades submarinas’ del mundo, los arrecifes de coral proporcionan alimentos, ingresos y protección costera a cientos de millones de personas. Son el hogar de al menos una cuarta parte de toda la vida marina y generan alrededor de 375.000 millones de dólares (357.000 millones de euros) cada año gracias a la pesca, el turismo y la protección costera.