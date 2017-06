Carmena ve "irresponsable" el abandono de las medidas contra del cambio climático de Trump, algo que espera "dure poco"

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha tildado este viernes de "irresponsable" la decisión del presidente de EE.UU, Donald Trump, de abandonar el Acuerdo de París contra el cambio climático, una medida que espera "que dure poco tiempo".

Así lo ha expresado Carmena ante los medios de comunicación tras asistir a la programación cultural de los 400 años de la Plaza Mayor, donde ha reconocido sentirse "disgustada" por la adopción de esta medida. Con anterioridad, la regidora había manifestado sentirse "alarmada" a través de la red social Twitter.

La decisión de Trump sitúa a Estados Unidos junto a Siria y Nicaragua, que tampoco se unieron a un acuerdo del que sí forman parte más de 190 países. Su predecesor, Barack Obama, se había comprometido a finales de 2014 a que el país norteamericano redujese las emisiones de gases contaminantes entre un 26 y un 28 por ciento para el año 2015.

Estados Unidos es el segundo país más contaminante del mundo, sólo por detrás de China. Los expertos estiman que emite a la atmósfera más del 15 por ciento de los gases registrados en todo el mundo.

Pese a que la alcaldesa sí ha mostrado su parecer sobre esta medida, no ha querido pronunciarse sobre la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la comisión de investigación de la Asamblea, ni sobre la dimisión de Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción.

"No me gusta hacer declaraciones sobre política general y prefiero no pronunciarme; me parece que no responde al perfil de la alcaldesa", ha señalado.